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  • 29.04.2019 11:36
  • Son Güncelleme: 29.04.2019 11:41

'de vahşet! Köpek, iple ağaca asılarak öldürüldü

'nin Keşan ilçesinde iple boğazından ağaca asılan köpek, ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları görenler tepkilerini dile getirdi.

Edirne'de vahşet!

Olay, ilçeye bağlı Yenimescit Mahallesi'nde meydana geldi. Fırın işletmeciliği yapan Murat Yalaza, evinin bahçesindeki kulübede baktığı köpeğini, iple boğazından ağaca asılarak, öldürülmüş buldu. Yalaza, köpeğine yapılanın canilik olduğunu belirterek, "Madem köpekle bir sıkıntın vardı gelip benimle görüşseydin. Bahçeye girip köpeği asmak nedir? Bunu yapan canidir" dedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları görenler tepkilerini dile getirdi.

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