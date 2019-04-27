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  • 27.04.2019 16:13
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 16:36

'da vahşet! Anne ve yavru ler öldürülmüş halde bulundu

'un Çekmeköy ilçesinde anne ile 3 yavrusu bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Yeşil Bahçe Sokak'ta leri öldürülmüş halde bulan mahalle sakinleri, duruma tepki göstererek olayı polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, konuya ilişkin tutanak tutarak, yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Gülay Uzun, şunları söyledi:
"Saat 08.00'de sokağa geldiğimizde yavru kedilerin kaza sonucu bu hale gelebileceğini düşündük ama biraz ileride anne kedinin bıçaklanarak vahşi bir şekilde öldürüldükten sonra iç organlarının dışarı çıkarıldığını gördük. Emniyete haber verdik. Polis kısa sürede geldi ve olayla ilgili tutanak tuttu. Bunu yapan canilerin yakalanıp bir an önce adalete teslim edilmesini istiyoruz çünkü bunlar aramızda dolaşıyor. Burada çoluğumuz çocuğumuz var. Hayvanlara bunu yapanlar çocuklarımıza da yapabilir. Devlet büyüklerimizden artık bu konuyla ilgili yasanın bir an önce çıkarılmasını bekliyoruz."

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