Başkent, köpek katliamlarıyla sarsıldı. Yenimahalle ve Çubuk'tan sonra Çankaya'da da dün vahşet vardı. Boş bir arazide 7 köpek ölüsü bulundu. 2 köpek ise tedavi için veteriner kliniğine götürüldü. Köpeklerin yanında ise zehirli olduğu iddia edilen sosisler tespit edildi. Emniyet güçleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgeye giden hayvanseverler, olaya tepki gösterdi. Bazıları, uzun süre gözyaşı döktü. Patileri Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Çiğdem Mavili, artık yasa çıksın, ne olur. Gerçekten halimiz kalmadı bizim" dedi. Ankara Batıkent'te, geçen hafta 16 köpek, araziye atılan zehirli tavuk etlerini yemeleri sonucu telef olmuş, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Çubuk ilçesinde de boş arazide 30 köpek ve 2 kedi ölüsü bulunmuştu.





3 AYDA 150'DEN FAZLA KÖPEK KATLEDİLDİ

Dernek üyeleri Ankara'da son 3 ayda 150'den fazla köpeğin zehirlendiğini belirtti. Gözyaşları içerisinde önlem alınmasını istedi.