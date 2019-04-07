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  • Son Güncelleme: 07.04.2019 20:43

'un 11 ilçesindeki usulsüzlük deşifre oldu! Belediyenin temizlik işçilerini sandıkta görevlendirdiler

, Büyükçekmece de dahil bazı ilçelerde usulsüzlük deşifre oldu. A Müdürü elindeki belgelerle yapılan şaibeyi anlattı.

Adalar, Ataşehir, Avcılar, Beşiktaş, Bakırköy, Beylikdüzü, Kadıköy, Kartal, , Sarıyer, Şişli 'deki seçimde usulsüzlük ortaya çıktı. CHP'nin sandık başında belediye çalışanlarını görevlendirdiği belirlendi. CHP'li belediyelerde çalışanların isimleri ise tek tek deşifre oldu. A Müdürü elindeki belgelerle bu şaibeyi canlı yayında anlattı.

31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'nin sandık hırsızlığı gün yüzüne çıktı. İstanbul'un birçok ilçesinde AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın binlerce oyunu CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na yazan CHP'nin seçim öncesi organize olarak sandıklarda örgütlendiği ortaya çıktı.

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