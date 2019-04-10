Başta Faik Öztrak olmak üzere CHP'li yöneticiler, Büyükçekmece'de yaşandığı ortaya çıkan seçim usulsüzlüğü ile ilgili yaptıkları açıklamada ilçede seçmen artışının bir yılda sadece 2500 olduğunu bu durumda ilçedeki seçim sonuçlarını etkileyemeyeceğini iddia etttiler.

7155'İ İSTANBUL DIŞINDAN

Fakat Nüfus Genel Müdürlüğü verilerinin CHP'yi yalanladığı ortaya çıktı. Genel Müdürlük verilerine göre 2018 yılında ilçeye 20 bin 84 kişi yeni kayıt yaptırdı. Bu kayıtların 7155'inin İstanbul dışından olduğu saptandı.

CHP'Yİ YALANLAYAN RAKAMLAR

Yine 31 Ocak'a yani seçmen listelerinin kesinleştiği güne kadar 2019 yılı ocak ayında Büyükçekmece ilçesinde 2390 kişinin nüfusa kaydedildiği belirlendi.

Böylece CHP'li yöneticilerin CHP'nin 4200 oy farkla seçimleri kazandığı Büyükçekmece için "sadece 2500 gelen var, yolsuzluk olsa olsa bu kadar olmuştur" algısı çökmüş oldu.

SABAH