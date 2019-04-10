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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 10:46

İşte "Oy farkına etki etmez" diyen ’yi yalanlayan rakamlar

Nüfus Genel Müdürlüğü’nün verileri, ’yi yalanladı. CHP’li yöneticilerin Büyükçekmece ilçesine 2500 seçmen taşındığı, bu durumunda ilçedeki oy farkına etki etmeyeceği iddiasının aksine 2018 yılında ilçedeki nufus artışının 20 bin 84 kişi olduğu tespit edildi.

Başta Faik Öztrak olmak üzere 'li yöneticiler, Büyükçekmece'de yaşandığı ortaya çıkan usulsüzlüğü ile ilgili yaptıkları açıklamada ilçede seçmen artışının bir yılda sadece 2500 olduğunu bu durumda ilçedeki seçim sonuçlarını etkileyemeyeceğini iddia etttiler.

7155'İ İSTANBUL DIŞINDAN
Fakat Nüfus Genel Müdürlüğü verilerinin CHP'yi yalanladığı ortaya çıktı. Genel Müdürlük verilerine göre 2018 yılında ilçeye 20 bin 84 kişi yeni kayıt yaptırdı. Bu kayıtların 7155'inin dışından olduğu saptandı.

CHP'Yİ YALANLAYAN RAKAMLAR
Yine 31 Ocak'a yani seçmen listelerinin kesinleştiği güne kadar 2019 yılı ocak ayında Büyükçekmece ilçesinde 2390 kişinin nüfusa kaydedildiği belirlendi.

Böylece CHP'li yöneticilerin CHP'nin 4200 oy farkla seçimleri kazandığı Büyükçekmece için "sadece 2500 gelen var, yolsuzluk olsa olsa bu kadar olmuştur" algısı çökmüş oldu.

SABAH

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iskender. iskender.

bıraksınlar bu işleri ,onlarda biliyor ,oy farkına etki edeceğini ,şark kurnazlığı yapmasınlar ,hile ile çalma ile bld. başkanlığı nı içinize sindire biliyormusunuz? .

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cevapla 10.04.2019 11:33
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