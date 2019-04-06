Hırsızlığa örtbas CHP yandaşı medyadan!

Yüksek Seçim Kurulu'nun halkın özgür iradesini gasp eden sandık usulsüzlüklerini tespit etmesine karşı görülmemiş baskı uygulayan CHP yanlısı medya, attığı manşetlerle de gazeteciliği bırakıp ağızları açık bırakan bir yandaşlık sergiledi. Yıllardır "yandaş medya" diyerek karalama kampanyası yapan Cumhuriyet, Sözcü gazeteleri ve Fox TV, CHP yandaşlığında tam bir "çukur medyası" haline dönüşüverdi.

YANDAŞ PORTAKAL!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ev arkadaşı olan Fox TV ana haber spikeri Fatih Portakal, "tarafsız medya" masallarını çabucak unutuverdi. Her seçim öncesi sandıkta hile yalanını Fox TV ekranından sakız eden Portakal, bu kez YSK'nın CHP'nin sandıktaki hırsızlığının üstüne gitmesini engellemeye çalışan yayınlara başladı. Fox TV ile beraber Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri de 32 Mart yerel seçimlerini şaibeli hale getiren CHP hırsızlığından yayınlarında söz etmezken, aksine usulsüzlükler açığa çıkmasın diye YSK'ya görülmemiş bir baskı uyguladı.





HIRSIZLIKLARI BELGELENDİ SES YOK

Seçim gecesi 29 bin oy farkla önde olduğunu iddia eden ve AK Parti'nin yaptığı itirazlarla İstanbul'da 12 bin oyunu geri alan Ak Parti'nin yürüttüğü yasal süreç, CHP'nin 12 in oyu çaldığını da belgelemiş oldu.







Ne Fox TV, ne Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri çalınan 12 bin oydan söz etmezken, İstanbul'da CHP'li İmamoğlu'nu kazanmış gibi gösteremeye devam etti. Oysa tersi olsa CHP'nin itirazı sonucu 12 bin oyun çalındığı ortaya çıksaydı, yandaş medya Türkiye'yi ayağa kaldırır, sandıkların tamamının baştan sayılması için kampanya yapardı.





Seçim gecesi 29 bin oyla önde olduğunu iddia eden ancak AK Parti'nin itirazları sonucu sayılan geçersiz oylarla bu farkın 17 bine indiğini açıklayan CHP, 12 bin oyu da çaldığını itiraf etmiş oldu.







CHP yandaşı medya ise bu gerçeği de görmeyerek, 12 bin oyun kaydırılarak çalındığının üzerini örtüp yapılan hırsızlığı gizlerken, sandıkların tamamının baştan sayılmasını engellemeye çalıştı.

EV ARKADAŞI YANDAŞLIĞI!

Fatih Portakal'ın ev arkadaşı için tüm gazetecilik ilke ve prensiplerini bir kenara bırakıp CHP yandaşlığına soyunduğu, Cumhuriyet vs Sözcü gazetelerinin de sandıktaki hırsızlıklar açığa çıkmasın diye çukur medyasına dönüştüğü manşetleri ise basın tarihine utanç vesikası olarak geçecek.



















