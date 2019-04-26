Demirtaş'tan pişkin Öcalan savunması: Pişman değilim, geri adım atmayacağım

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

ÖCALAN'A "SAYIN" VE "KÜRT HALK ÖNDERİ" DEMİŞTİ

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Demirtaş ile avukatları Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Demirtaş, terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve yasa dışı KCK yapılanmasına destek verdiği gerekçesiyle hakkında hazırlanan fezlekeye karşı savunmasında, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a "sayın" ve "Kürt halk önderi" dediği için suçlandığını belirtti.

PİŞMAN DEĞİLİM, GERİ ADIM ATMAYACAĞIM

Demirtaş, barış sağlanması için Kandil ve İmralı'ya yaklaşık 30 defa gittiğini, burada görüştüğü terör örgütü elebaşlarına "sayın" dediği için kendisine suç isnat edildiğini söyledi. Hakkında "suçu ve suçluyu övdüğüne dair" bir fezleke olduğuna da işaret eden Demirtaş, Öcalan'a "sayın" diye hitap etmesinin suç olmadığını iddia etti. Öcalan'a "sayın" dediği için pişman olmadığını ifade eden Demirtaş, bundan geri adım atmayacağını dile getirdi.