Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partinin tabanına 'oy kullanma' çağrısında bulundu. Demirtaş, "CHP ve İYİ Parti'ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz." dedi.

Yeni Yaşam gazetesine konuşan Demirtaş, 31 Mart yerel seçimi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"GÖNÜLDEN OY VERMELERİNİ BEKLEMİYORUZ"

"Bütün halkımıza, tabanımıza çağrım ve varsa azıcık hatırım, ricam şudur ki, gerekirse bağrınıza taş basın, ama mutlaka sandığa gidip oyunuzu kullanın. Seçim sonuçları, demokrasi ve barışın gelişmesine fırsat sunabilir. Oyunuz bu nedenle çok kıymetlidir. Seçimi boykot etmeyi asla düşünmeyin. Biz partililerimizden, aday çıkarmadığımız yerlerde CHP veya İYİ Parti'ye severek veya gönülden oy vermelerini beklemiyoruz. Bu gerçekçi de değildir. Ama bazen bir tek oy, birçok mesaj içerir. İşte sizin oyunuz 'çok mesajlı bir güce' sahip, stratejik bir oydur."

OYUNUZ HEBA OLMASINMIŞ

"31 Mart Pazar günü, oyunuz seçim sandığının yanında sizleri bekliyor olacak. Oyunuzu orada bırakmayın, heba olmasın. Sandığa mutlaka gidin ve o değerli oyunuzu kullanın. Sonrası, doğru bir politik mücadele ile birlikte, demokratik zaferi kesinlikle getirecektir. Dışarıda olsaydım kararsız seçmenimizi ikna etmekte elbette daha fazla fırsatımız olurdu. Ama buradan, kısıtlı imkanlarla da olsa elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

KARARSIZ KALAN SEÇMENE ZORLA SANDIĞA GİDİN ÇAĞRISI

"Metropollerde içi rahat olmayıp da kararsız kalan bütün arkadaşlarıma mesajım şudur: Bütün sorumluluğu ben şahsen alıyorum, oyunuzu kullanmanız ricamı iletiyorum. Buradan şu anlam çıkmasın; 'Acaba bizim bilmediğimiz gizli şeyler mi var da, bu kadar ısrar ediliyor?' Hayır. Gizli saklı hiçbir şey yok. Bütün halkımıza selamlar, sevgiler ve başarılar. Mutlaka kazanacağız!"

CHP VE İYİ PARTİ'YE TAM DESTEK

Demirtaş, "Seçimler yaklaştı. Cumhur İttifakı, partiniz HDP'yi seçim kampanyasının merkezine koymuş durumda. HDP bölgede kayyumları göndermek, batıda AK Parti-MHP'ye kaybettirme stratejisi izlediğini ilan etti. Siz seçim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklentiniz ve öngörüleriniz ne?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

Bizim CHP veya İYİ Parti ile ne ittifakımız ne de iş birliğimiz vardır. Ama sizi tarihin çöp sepetine göndermek için batıda CHP ve İYİ Parti'ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz ve iktidarınızı sallayacağız." dedi.