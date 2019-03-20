Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Selahattin Demirtaş ile ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti. Büyük Daire, Demirtaş için verilen "tutuklulukta makul sürenin aşılması ve tahliye" kararını yeniden ele alacak. Duruşma, AİHM tarafından belirlenecek bir tarihte Strazburg'ta yapılacak. Nihai karar açıklanacak. Büyük Daire, yüzde 95 oranında istem yönünde karar veriyor. Bu da Türkiye için büyük önem taşıyor.
- Güncel
- 20.03.2019
- Gazete
Demirtaş'ın son umudu
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