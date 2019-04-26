Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'den YPG konusunda somut bir adım beklendiğinin altını çizen Aksoy, "Güvenli bölgeden beklentimiz net. Türkiye'nin kontrolünde olmalı, YPG olmamalı ve 20 mil yani 32 km olmalı." dedi.

Aksoy'un açıklamaları şu şekilde;

ABD'den YPG konusunda Türkiye'nin güvenliği için somut adım bekliyoruz. ABD yönetiminin yeniden tehdit diline başvurduğunu görüyoruz, dayatmalarla sonuca ulaşılamaz. Güvenli bölgeden beklentimiz net. Türkiye'nin kontrolünde olmalı, YPG olmamalı ve 20 mil yani 32 km olmalı.

İdlib'de Rusya İle sükunetin sağlanması konusunda hem fikiriz

''BUNU UNUTMAYACAĞIZ, AĞIR İFADELERİN KARŞILIĞI OLACAK''

Ermeni sözcüsünün kullandığı kelimeler devlet üslubu olmadığını gösteriyor. Ermenistan arşivleri açık değil sadece Ermeni iddialarını destekleyen kısmı açık.

Macron'un 24 Nisan'ı anma günü ilan etmesini unutmayacağız. Fransız Cumhurbaşkanı'nın kullandığı ağır ifadelerin karşılığı olacak.



S-400 TUTUMUMUZ BELLİ

ABD yönetimi bunu (F35 konusunu) S-400 konusuna bağlamaya çalışıyor ama biz her seviye görüşmelerimizde bunun doğru olmadığını vurguluyoruz.

(F35 S-400 konusunda) çalışma grubu kurulması teklifimize (ABD'den) henüz yanıt alamadık.

ABD'ye güvenlik için S-400 ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz, gerekli önlemlerin her düzeyde alınacağını vurguluyoruz; tehdit unsuru olarak kullanılması ilişkimize yakışmıyor.

İran yaptırımları bölgesel işbirliğine, İran halkına, bizim de ticari ilişkilerimize zarar veriyor, görüşmeler devam ediyor.

Tüpraş (ABD'nin İran yaptırımları) konuyu çok yakından takip ediyor, rafineri özelliği de İran petrolüne uygun, ABD'yi ikna etmeye çalışıyoruz.

ABD geç de olsa bize patriot tekliflerini sunmaya başladı, S-400 konusuyla bunu bir arada düşünmüyoruz.

Patriot konusunda da ABD ile teknik düzeyde temaslarımız sürüyor, S-400 tutumumuz belli.