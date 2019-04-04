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  • 04.04.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 04.04.2019 11:51

'ın davasında flaş gedilme

’de yaptığı bir konuşmada 'devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı' ve dönemin Başbakanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan eski Eş Genel Başkanı ’ın yargılanmasına devam edildi.

Demirtaş'ın davasında flaş gedilme
'de yaptığı bir konuşmada 'devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı' ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan eski Eş Genel Başkanı 'ın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 14. 'ndeki duruşmaya, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş katılmazken, 2 avukatı hazır bulundu.

Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin ifade vermesi için ek süre istedi. Demirtaş'ın, SEGBİS yerine duruşmaya gelerek savunma yapması yönünde avukatların daha önce yaptığı talebi değerlendiren mahkeme, SEGBİS'in, adil yargılanma hakkını ihlal etmediği, sanığın mahkeme huzurunda verdiği savunmayla SEGBİS arasında mekan haricinde bir fark olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 13 Eylül'e ertelendi.

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