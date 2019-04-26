İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yaptığı konuşmada CHP'yi sert sözlerler eleştirdi. Göksu, alkış alan o sözlerinde İmamoğlu'nun ağaç vaadini de çürüttü.

İşte Göksu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

İSTANBUL YÜZDE 70 İZMİR YÜZDE 0

Belki bilmezsiniz. İstanbul şu anda atık su arıtımında dünyanın 1 numarası. Ben size çok farklı bir oran daha söyleyeyim. İstanbul'da atık su ile yağmur suyu ayrışma oranı yüzde 70. İzmir'de atık su ile yağmur suyu ayrışma oranı kaç biliyor musunuz? Yüzde 0...

İMAMOĞLU '100 BİN' DİYOR BİZ 329 BİN DİKMİŞİZ

Yıl 1993 İstanbul'da toplam aktif yeşil alan 10 milyon metrekare.... Bugün İstanbul'da aktif yeşil alan 60 milyon metrekare. İstanbul'un nüfusu iki kat artmış. Yeşil alan 6 kat artmış.

Yıl 1993... Bugüne kadar İstanbul'a 7 milyondan fazla ağaç ve fidan dikmişiz. Sayın Başkan seçim beyannamesinde, "Her yıl İstanbul'da 100 bin ağaç dikeceğim" diyor. Sadece İstanbul'a 2018'de dikilen ağaç sayısı 329 bin.