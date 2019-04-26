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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 13:50

AK Partili Mehmet Tevfik Göksu, 'nun vaadini çürüttü

Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, 'nde yaptığı konuşmada 'li 'nun beyannamesindeki ağaç vaadini çürüttü. Mehmet Tevfik Göksü, "İmamoğlu '100 bin' diyor biz 329 bin dikmişiz." dedi. Göksü ayrıca "'da atık su ile yağmur suyu ayrışma oranı yüzde 70. 'de atık su ile yağmur suyu ayrışma oranı kaç biliyor musunuz? Yüzde 0..." diye konuştu.

Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu 'nde yaptığı konuşmada 'yi sert sözlerler eleştirdi. Göksu, alkış alan o sözlerinde İmamoğlu'nun ağaç vaadini de çürüttü.

İşte Göksu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

İSTANBUL YÜZDE 70 İZMİR YÜZDE 0
Belki bilmezsiniz. İstanbul şu anda atık su arıtımında dünyanın 1 numarası. Ben size çok farklı bir oran daha söyleyeyim. İstanbul'da atık su ile yağmur suyu ayrışma oranı yüzde 70. 'de atık su ile yağmur suyu ayrışma oranı kaç biliyor musunuz? Yüzde 0...

İMAMOĞLU '100 BİN' DİYOR BİZ 329 BİN DİKMİŞİZ
Yıl 1993 İstanbul'da toplam aktif 10 milyon metrekare.... Bugün İstanbul'da aktif yeşil alan 60 milyon metrekare. İstanbul'un nüfusu iki kat artmış. Yeşil alan 6 kat artmış.

Yıl 1993... Bugüne kadar İstanbul'a 7 milyondan fazla ağaç ve fidan dikmişiz. Sayın Başkan beyannamesinde, "Her yıl İstanbul'da 100 bin ağaç dikeceğim" diyor. Sadece İstanbul'a 2018'de dikilen ağaç sayısı 329 bin.

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