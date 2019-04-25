Cumhuriyet Halk Partisi İBB'deki üst düzey yöneticilerinden biri, dün katıldığı bir toplantıda CHP'lilere İstanbul ile ilgili planlarını anlattı. Sosyal medyada yer alan iddiaya göre 3 ay içerisinde belediyedeki tüm kadroları değiştireceklerini söyleyen Subaşı, bazı şirketlerin de HDP'ye teslim edileceğini söyledi.

İşte Subaşı'nın açıkladığı o planlar:

-3 ay içinde tüm kadrolar değişecek hiçbir AK Parti'li kalmayacak.

-Belediye 4 parçaysa 2'si CHP'nin 1'i İyi Parti'nin 1'i HDP'nin yönetiminde olacak.

-HDP'lilere verdiğimiz sözleri tutmak zorundayız İyi Partili arkadaşlarımızın buna karşı çıktığını görüyoruz ama İyi Partili arkadaşlarımız şunu bilmeli ki İstanbul'u HDP'lilerin oyları ile kazandık onlar olmasa kazanma ihtimalimiz yoktu.



YÖNETİMİ HDP'LİLERE VERECEĞİZ

-2 veya 3 belediye şirketinin yönetimini HDP'lilere vereceğiz bu konuda görüşmeler sağlandı.

-Dışardan bazı partilerden de istekler var onlara da belki yardımcı olabiliriz ama bunun için AK Parti'li tek bir yönetici ve idareci belediyede kalmamalı.



AK PARTİ'LİLER UZAKLAŞTIRILIRKEN GÜNDEM DEĞİŞTİRİLECEK

-AK Parti'lilerin işten çıkarılması tepkilere neden olabilir bunun için profesyonel iletişim desteği alacağız işten çıkarmaların tamamında toplumun tepkisinin azaltılacağı haberleri ve belgeleri servis edeceğiz.

-Medyayı güçlendirme kararı aldık. Alternatif yabancı kaynaklı Türkiye'deki medyayı da destekleyeceğiz. AK Parti'liler İstanbul'da tasfiye edilirken çok farklı konularda ülke gündemi meşgul edilecek.

-Tek bir zarfı (ihaleleri kast ediyor) dahi AK Parti'liler alamayacak. Bölüşümleri Canan Hanım diğer partilerin il başkanları ile belirleyecek. Gerekirse İzmir, Eskişehir veya Güneydoğu'dan (HDP'li şirketleri kastediyor) hakedişi olan şirketlere zarflar verilecek.

İBB'NİN GÜVENLİĞİ HDP'YE EMANET

-İBB'nin güvenlik personellerini çok hızlı değişeceğiz.Her partiden bu konuda katkı bekliyoruz özellikle HDP'den cv'ler gelmeye başlamış.Bu konuda arkadaşlarımız çalışıyorlar.Biliyorsunuz İBB güvenliği otomatik silah dahi taşıyabiliyor. Bu birim partilerin güvenliği için önemli.

-İBB'de varolan bir işleyiş var bu işleyişi bozmak istemiyoruz işler gayet güzel bir şekilde devam ediyor. İyi bir sistem kurulmuş. Düşündüğümüzden daha iyi bir durumda İBB. Eğer hata yaparsak halk bize kızar. Sabırlı olmamız lazım. Hatta bu sistemi İzmir'e taşımak lazım.

-Onun için işleyişi değil işleyişi yönetenleri değiştireceğiz var olan bu düzeni kendimize yazacağız. İBB konusunda yaptığımız eleştirileri azaltacağız çünkü iş yapma durumları projeler bizim düşündüğümüzün çok üstünde onun yerine basın üzerinden maddi tartışmalar çıkaracağız.

-Ekrem Bey'e yurt dışından yaz içinde ziyaretler olacak. İstanbul belediyeciliğini CHP olarak Avrupa'ya ihraç edebiliriz. Bu da bize ciddi PR sağlayacak. Ajansımız görüşmeleri sürdürüyor. Avrupa'da AK Parti'ye konulan rezervler bize kalkıyor. AK Parti'lilerin işlerini CHP olarak pazarlayacağız.

İSLAMİ VAKIFLARI İTİBARSIZLAŞTIRIP KENDİ VAKIFLARIMIZI YERİNE KOYACAĞIZ

-Vakıflar üzerinden tartışmaları büyütmemiz gerekiyor bir sonraki seçimlerde kendi tabanımızı mutlu etmezsek başarısız oluruz bunun için İBB'nin destek verdiği vakıfları itibarsızlaştırıp yerlerine kendi vakıf ve derneklerimizi koyacağız.

-Aynı zamanda siyasal İslam'ın beslendiği asıl yer de vakıflar cemaatler bunlara itibarsızlaştırmak sorunun kaynağını kurutmak demek olacak. Bu vakıflardan 1-2 tanesine göstermelik desteklerimizi devam ettireceğiz diğerlerini de özellikle medya ve sosyal medyada döveceğiz.

İMAMOĞLU DEMİRTAŞ'A GİDECEK

-HDP'lileri kaybetmezsek hiçbir sorun yaşamayız. İstanbul'da CHP için kilit parti HDP diğerleri değil. Diğer arkadaşların HDP ve HDP ideolojisi konusunda hiçbir yorum yapmamasını istiyoruz. Sabırlı olmamız lazım. AK Parti'ye karşı kazanmak istiyorsak HDP'yi hoş göreceğiz.

-Ekrem Bey ortalık sakinleşince Demirtaş'a teşekkür ziyaretinde bulunacak. Necati Bey görüşmeleri yapmış Avrupadaki dostlarımız da Demirtaş'ın sürekli gündemde tutulmasını istiyorlar bu ziyaret bunun için de önemli.

SOSYAL MEDYADA YALAN İDDİALARLA ALGI YAPACAĞIZ

-Şunu biliyoruz klasik medya haber siteleri artık yeterli değil sosyal medyanın gücü tartışılmaz. Bu nokta da ajansı olan arkadaşlar İldeki medya başkanlığımızla temasa geçsinler fon desteği sağlayacağız.

-Kriz anlarında sosyal medyadan bir taş atıyorsunuz sonra 40 akıllı bunu çıkarmaya çalışıyor olay hakkında gerçek çıkana kadar herkes algıya zaten inanıyor. Önemli olan artık gerçek değil algı. Bu seçimlerde Ekrem Bey bunu ispatladı.