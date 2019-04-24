Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin; önceki dönemde AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi birinci başkan vekili Ahmet Selamet ve ikinci başkan vekili Göksel Gümüşdağ'ın odalarının kapısını açtıkları ve ardından kapılarının kilit göbeklerini değiştirerek kilitledikleri ortaya çıktı. Ahmet Selamet ve Göksel Gümüşdağ kendisine ayrılan odalarına giremedi! Selamet ve Gümüşdağ'ın özel eşyalarının bulunduğu odalarının izinsiz açılması tepkiyle karşılandı.



İmamoğlu ekibinin; kapı girişinde yer alan "Meclis 1. Başkan Vekili" ve "Meclis 2. Başkan Vekili" yazılarını söktükleri öğrenildi. İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi birinci ve ikinci başkan vekillerin bulunduğu odalara kendi danışmanlarını oturtmak istemesi "zorbalık" olarak değerlendirildi.





A Haber Televizyonu'nda yayınlanan "Memleket Meselesi" adlı programda; Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasında yaşanan gelişmeler anlatıldı.



Programda konuşan Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran; Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin, AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi birinci ve ikinci başkan vekillerinin odasının kapılarının kilit göbeklerini değiştirerek kilitlediklerini fotoğraflarla anlattı. Kenan Kıran, İmamoğlu ekibinin; kapı girişinde yer alan "Meclis 1. Başkan Vekili" ve "Meclis 2. Başkan Vekili" yazılarını söktükleri ifade etti.





SELAMET VE GÜMÜŞDAĞ'IN KAPILARININ KİLİT GÖBEKLERİ DEĞİŞTİRİLDİ VE KİLİTLENDİ

Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin; önceki dönemde AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi birinci başkan vekili Ahmet Selamet ve ikinci başkan vekili Göksel Gümüşdağ'ın odalarının kapısını açtıkları ve ardından kapılarının kilit göbekleri değiştirerek kilitledikleri öğrenildi.

Ahmet Selamet ve Göksel Gümüşdağ'ın özel eşyalarının bulunduğu odalarının izinsiz açılması tepkiyle karşılandı. Selamet ve Gümüşdağ kendisine ayrılan odalarına giremedi!



TABELALAR DA SÖKÜLDÜ

Ekrem İmamoğlu ekibinin; kapı girişinde yer alan "Meclis 1. Başkan Vekili" ve "Meclis 2. Başkan Vekili" yazılarını da söktükleri öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk toplantısının ardından tabelalar yeniden takıldığı gözlendi.

Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi birinci ve ikinci başkan vekillerin bulunduğu odalara kendi danışmanlarını oturtmak istemesi "zorbalık" olarak değerlendirildi.





BELEDİYE BAŞKANI YURT DIŞINA GİTTİĞİNDE MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ YERİNE VEKALET EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yurt dışına gittiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi birinci başkan vekili başkanın yerine vekalet ediyor. Meclis 1. Başkan Vekili de olmadığında Meclis 2. Başkan Vekili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet ediyor.



GÖKSU: "HANİ HOŞGÖRÜ? HANİ BİRLİKTE YÖNETECEKTİK?"

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ilk kez toplandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun çok vurguladığı sevgi, saygı, hoşgörü, birlikte yönetim felsefesi… Çok güzel laflar bunlar. Bunlar çok güzel şeyler. Ama biz bu sabah hiç bunları görmedik. TBMM'den sonra Türkiye'nin en itibarlı meclislerinden ve en büyük meclislerinden bir tanesi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin birinci ve ikinci başkan vekillerinin odası içerisindeki özel eşyalar olmasına rağmen kapılarının kilit göbekleri değiştirilerek kilitlenmiştir ve içeri alınmıştır. Hani hoşgörü? Hani birlikte yönetecektik?" diye sordu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Birinci Başkan Vekilliği'ne AK Partili Göksel Gümüşdağ ve İkinci Başkan Vekilliği'ne AK Partili Ömer Faruk Kalaycı seçildi.