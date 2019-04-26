İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötara girince Funda Esenç isimli yolcu, yer hizmeti veren personele ağır hakaretlerde bulundu. Funda Esenç isimli yolcu hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yaşanan olayın ardından Atlasglobal Havayolları'nın resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.

HAVAYOLU ŞİRKETİ: DAVA AÇACAĞIZ

Yaşanan olayın ardından Atlasglobal Havayolları'nın resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İnsani değerleri her şeyin üzerinde tutan bir havayolu olarak 25.04.2019 tarihli IST-BJV KK42 seferimiz öncesinde yer hizmetleri personelimizin maruz bırakıldığı üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu üzücü durumla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz."

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

İstanbul Havalima'nında yer hizmetleri veren Çelebi Hava Servisi Genel Müdürü Osman Yılmaz'ın yaptığı açıklamaya göre şirket, çalışanının uğradığı hakaret nedeniyle pazartesi günü hukuki süreci başlatacak.

HAKARETÇİ YOLCU UÇURULMAYACAK

Öte yandan Bodrum'dan İstanbul'a dönüş bileti olan F.F.E'nin bu uçuşu, Atlasglobal Havayolları tarafından iptal edildi. Biletinin iptal edildiği mesaj ile bildirilen F.F.E' ye ücreti iadesi yapıldı. Ayrıca söz konusu yolcunun Atlasglobal tarafından, bundan sonraki uçuşları için bilet satmayacağı öğrenildi.

GENEL MÜDÜR OLDUĞU ŞİRKETTE KENDİNİ KOVDURMUŞ GİBİ GÖSTERDİ

Görüntülerin ardından büyük tepki alan F.E. adlı kadın, sosyal medya hesaplarını kapatarak kimliğini gizlemeye çalışsa da genel müdürü olduğu Pro İletişim, bizimle çalışmıyor açıklaması yaptı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Gelen tepkilerin ardından Instagram ve Linkedin hesaplarını kapatan Funda Esenç Twitter hesabını da kapattı.

MUHARREM İNCE VE GEZİ PAYLAŞIMLARI

Funda Esenç, Twitter hesabında Muharrem İnce'yi beğenmiş ve Gezi olaylarına destek vermişti.

CAN DÜNDAR'IN PROVOKASYON ÇAĞRISINA DESTEK VERMİŞ

Funda Esenç, casusluktan aranan vatan haini Can Dündar'ın Twitter üzerinden yaptığı provokasyon çağrısına da sosyal medya hesabından destek vermiş.

HAVALİMANINDA NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul Yeni Havalimanı'nda dün yaşanan olay, sosyal medyada gündem oldu. Edinilen bilgilere göre Atlasglobal Havayolları'na ait yolcu peronunda, uçağın rötar yapması nedeniyle çıkan tartışmada isminin Funda Esenç olduğu öğrenilen yolcu, havayolu şirketinin check-in işlemini yapan kadın yer görevlisine küfür edip ağır hakaretlerde bulundu.

"HOP HOP TEMAS YOK"

Yolcular tarafından çekilen ve kameraya yansıyan görüntülerde Funda Esenç, rötar nedeniyle suçladığı kadın personele yaptığı hakaretlerin ardından üzerine yürümesi üzerine de, "Hop hop hop, temas yok" diye tepki gösterdi.

YOLCULAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Yolcuların bile tepki gösterdiği olayda başka bir kadın yolcu ise kadın personele hakaretler yağdıran Esenç'e, "Sen bunları bana söyleseydin ben seni döverdim" diye tepki gösterdi. Sosyal medyada büyük tepki toplayan videoya ilişkin yapılan yorumlarda da havayolu şirketi çalışanının büyük sabır ve anlayış gösterdiği belirtildi.​

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Funda Esenç'in bu hareketleri sonrasında ismi Twitter'da gündeme oturdu. Instagram'da ise binlerce kişi fotoğraflarının altına yorumlar yazıp tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:























