Mazbatayı aldıktan sonra HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili övücü ifadeler kullanarak şehit ailelerinin tepkisini çeken Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 8. dönem ilk meclis toplantısına başkanlık yaptı.

İSTİKLAL MARŞI'NI YANLIŞ OKUDU

Ekrem İmamoğlu açılış konuşması yapmadan önce mecliste saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Salondaki ses sisteminin çalışmaması nedeniyle İmamoğlu, İstiklal Marşı'nı sesli okudu.

İmamoğlu, İstiklal Marşı'nın "Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal" mısrasını "Sana olmaz öykülen kanlarımız sonra helal" şeklinde okudu.

KANDİL PROVOKATÖRÜNÜ BU SÖZLERLE ÖVMÜŞTÜ

CHP'li Ekrem İmamoğlu, Rudaw'a skandallarla dolu bir açıklama yaptı. Terör örgütü PKK'nın talimatları doğrultusunda siyaseti dizayn etmek isteyen ve teröristbaşı Öcalan için onun heykelini dikeceğiz gibi birçok skandal açıklamaya imza atan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen Ekrem İmamoğlu, "Sayın Demirtaş'ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim." dedi.

Ekrem İmamoğlu, CHP'li seçmenin de tepkisini çeken skandal açıklamalarına şöyle devam etti:

Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı. Bundan da çok mutluluk duydum. Hatta kendi adıma bunun Türkiye için bir fırsat olabileceğini ve birçok duvarı yıkabileceğini de dile getirdim. Bugün de hala aynı kanaatteyim. O dilin geçerli olduğu bu ülkede çok daha mutlu olabileceğimizi görüyorum. Bu bağlamda böyle siyasi bir çizgisi olan bir insanın benim hakkımda pozitif bir şey söylemesi elbette beni mutlu etmiştir.