FETÖ'nün projesi olarak ortaya çıktığı iddia edilen Meral Akşener, yaptığı birçok konuşmada darbecilerin TRT'de okuttuğu darbe bildirisinde bahsettikleri Yurtta Sulh Konseyi'nden haberi varmışcasına, "yurtta sulh" sözünü dilinden düşürmedi.

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün kanlı darbe girişimi sözde "Yurtta Sulh Konseyi" adı verilen hain cuntacılar gerçekleştirmiş, Meral Akşener de "yurtta sulh cihanda sulh" sloganıyla FETÖ'nün darbesi öncesinde "Ben başbakan olacağım" diye meydan meydan dolaşıp, o sloganı kullanmıştı.

Akşener'den sonra CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun dile getirdiği "yurtta sulh" mesajı, akla 15 Temmuz darbe girişimini yöneten hainlerden oluşan cuntanın TRT'den yayınlattığı "Yurtta Sulh Konseyi" adlı korsan bildiriyi getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz Cumartesi günü Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenen "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması"nda yaptığı konuşmada, FETÖ'nün darbe şifresi olan "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sloganını ağzına şöyle doladı:

"Hep birlikte olursak, sırt sırta verirsek çok iddialıyız. Hatırlatıyorum, 'Yurtta sulh, cihanda sulh.' İstanbul'da barış iddiası, yakın coğrafyamıza Avrupa'ya ve dünyaya en etkili mesajdır."

FETÖ'NÜN DARBE ŞİFRESİNİ İKİ KEZ TEKRAR ETTİRDİ

İmamoğlu'nun FETÖ'nün darbe şifresini mitingde bulunan kalabalığa iki kez tekrar ettirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

İMAMOĞLU'NUN FETÖ İLE BAĞI TARTIŞILIYOR

ilk icraatı olarak belediyenin veri tabanının kopyalanmasını isteyen ve devletin hassas güvenlik belgelerini FETÖ ve PKK'ya açtığı iddiasıyla tartışılan İmamoğlu'nun FETÖ ile ilişkisi de gündemden düşmüyor. FETÖ kanallarının müdavimi Ekrem İmamoğlu, 2013 dershane krizinde de FETÖ'cülerin sesi olmuş. Ortaya çıkan yeni bulgular, İmamoğlu'nun FETÖ kanallarına ve dershanelerine destek ziyaretleri yapmıştı. FETÖ kanalı STV'de yorumculuk yapan, adeta kanalın müdavimi olan Ekrem İmamoğlu'nun o günlerde FETÖ'cülerle arasından su sızmamıştı. Gerek FETÖ gazetelerine gerek kanallarına destek ziyaretlerine koşan İmamoğlu, FETÖ'cüler tarafından "ilgi ve alaka" ile karşılanmıştı. Dershanelerin kapatılma döneminde FETÖ'nün sözcülüğünü yapan İmamoğlu, 2014 yerel seçimlerinden sonra da ilk röportajını yine FETÖ'nün yayın organı ZAMAN'a vermişti. İmamoğlu'nun 31 Mart yerel seçimlerinde de en büyük destekçisi yine FETÖ'cüler oldu.