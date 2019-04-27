Funda Esenç kimdir? İstanbul Havalimanı'nda kadın yolcu Funda Esenç,uçağı rötar yapınca havayolu şirketi çalışanına küfür ve hakaretler yağdırdı.Esenç'e diğer yolcular tepki gösterdi. O görüntüler ise merak konusu oldu. Peki Funda Esenç kimdir? Detaylar haberimizde... İstanbul Havalimanı'nda Atlasglobal Havayolları şirketinin İstanbul-Bodrum tarifeli seferinin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada, görevliye ağır hakaretlerde bulunan Funda Esenç kara listeye alındı. Atlasglobal, bundan sonraki uçuşları için Funda Esenç'e bilet satmayacak.

Havalimanındaki skandalda flaş gelişme! Funda Esenç Atlasglobal tarafından kara listeye alındı

İstanbul Havalimanı'nda Atlasglobal Havayolları şirketinin İstanbul-Bodrum tarifeli seferinin gecikmesi nedeniyle çıkan tartışmada, görevliye ağır hakaretlerde bulunan Funda Esenç kara listeye alındı. Atlasglobal, bundan sonraki uçuşları için Funda Esenç'e bilet satmayacak.

ARTIK UÇAMAYACAK

Öte yandan Bodrum'dan İstanbul'a dönüş bileti olan F.F.E'nin bu uçuşu, Atlasglobal Havayolları tarafından iptal edildi. Biletinin iptal edildiği mesaj ile bildirilen F.F.E' ye ücreti iadesi yapıldı. Ayrıca söz konusu yolcunun Atlasglobal tarafından, bundan sonraki uçuşları için bilet satmayacağı öğrenildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Çelebi Hava Servisi olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "25.04.2019 tarihinde KK-42 İstanbul(IST)- Bodrum(BJV) sefer sayılı uçağın kalkışından önce, Çelebi Hava Servisi A.Ş'de görevli bir çalışanımız, bir yolcu tarafından ağır hakaretlere uğramıştır. Saygı çerçevesi dışına çıkan bu olayı şiddetle kınıyoruz. Şirketimiz tarafından söz konusu yolcuya karşı ilgili hukuki işlemler başlatılmıştır" denildi.

ATLASGLOBAL'DEN AÇIKLAMA

Atlasglobal Havayolları'ndan yapılan açıklamada ise "İnsani değerleri her şeyin üzerinde tutan bir havayolu olarak, 25.04.2019 tarihli İstanbul(IST)- Bodrum(BJV) KK-42 seferimiz öncesinde yer hizmetleri personelimizin maruz bırakıldığı üzücü olayı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan bu üzücü durumla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelen son dakika bilgisine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

UYARAN ÜNLÜ OYUNCU ÇIKTI

Havalimanında çalışan bir kadına hakaret ve küfürler yağdırarak tacizde bulunan Funda Esenç isimli saldırgan kadının hakaretleri sürerken kamera kayıtlarında görülen ve olay yerine gelerek Esenç'i uyaran ismin ünlü oyuncu Serkan Balbal olduğu ortaya çıktı. Balbal olayın nasıl geliştiğini ve kameraların çekmediği anlarda yaşananları da anlattı.

"DAYANAMADIM MÜDAHALE ETTİM"

'Bu videoda sonradan gelen ve kadını uyaran kişi benim. O kadar terbiyesizce ve gereksiz bir şekilde görevli kızla tartıştı ki, oturduğum yerde dayanamadım ve kendisine müdahale ettim,

"HAVAALANI POLİSİNİ ÇAĞIRDIM"

Sonrasında havaalanı polisini çağırdım. Kızcağız yine alttan aldı davacı olmadı, keşke olsaydı.

ÜSTELİK UÇAK SADECE 15 DAKİKA RÖTAR YAPTI

Kadının bu kavgayı çıkardığı zaman daha uçak saatine 20 dakika vardı, uçak hepi topu 15 dakika rötar yaptı. Pilot rötarın pist uzunluğundan olduğunu söyleyip uçakta özür diledi.

"10 DAKİKA SONRA KAHKAHALAR ATARAK UÇAĞA BİNDİ!"

Kızcağız çok fazla alttan aldı ve hep izah etti ama son söylediklerine ben bile dayanamadım. Kıza da şikayetçi olmasını söyledim. Seve seve de şahit olurdum. Uzatmadı yine iyi niyet gösterdi, bu kadın da 10 dakika sonra uçakta yanındaki arkadaşı ile kahkaha ata ata seyahat etti.

"HASTALIKLI VE PSİKOLOJİSİ BOZUKTU"

Kadının çıkışı ve davranışları tamamen hastalıklı ve psikolojik olarak bozuktu.

Ünlü oyuncu 2. Sayfa isimli programda da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Balbal, "Eşim ve çocuğumla Bodrum'a gidiyorduk. Biz otururken bir anda bağırmalar duyduk o videoda duyduklarınız sadece onda biri. Kadının söylemediği şey kalmadı 'Hakkım haram olsun. Çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıksın. Allah belanızı versin.' söylemediği şey kalmadı yani. Ben başlarda olayın ne olduğunu anlamadım sonra kalkıp tepki gösterdim zaten. Kadına 'Hanımefendi niye bağırıyorsunuz, herkesin sinirini bozuyorsunuz' diye.

''Gerekli desteği vererek şahit olacağımızı da söyledim'': Kadın bir anda sustu galiba insanların ona destek vereceğini düşündü." dedi.

Konuyla ilgili personelin çalıştığı firma olan Atlas Global de bir açıklama yayınladı.

FUNDA ESENÇ KİMDİR?

Özel bir şirkette Halkla İlişkiler uzmanı olarak çalışan Funda Esenç, aynı zamanda iletişim danışmanı olarak da mesleğini yapmaktadır. Funda Esenç hakkında soruşturma açıldığı da Twitter'da iddia olarak yer aldı.

İstanbul'dan Muğla'ya gitmek için tercih ettiği havayolu şirketine ait uçağın rötar yaptığını öğrenen Funda Esenç, sinirini kadın görevliden çıkarttı. Hakaret edip küfürler savuran Funda Esenç'e diğer yolcular tepki gösterdi. Çalışanın bir ara üstüne gitmesi sonrasında kendisini 'Fiziksel temas yok' sözleriyle korumaya çalışan Esenç'e bir kadın da; 'Bunları bana söyleseniz ben döverdim' ifadelerini kullandı..