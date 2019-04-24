CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Osman Sarıgün'ün hakimlik sorgusu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Pazar günü Ankara'nın Çubuk ilçesinde gerçekleşen olayda, şehit Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Görüntülerden tespit edilen Osman Sarıgün'ün Çubuk Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadenin detaylarına ulaşıldı.

"ŞEHİT AKRABAM OLUR"

Sarıgün hakimliğe verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Emekliyim. 60 yaşındayım. Ankara Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde yaşamaktayım. Cumartesi günü şehit cenazesini Kırıkkale'deyken öğrendim. Şehit benim uzaktan akrabam olur. Aynı zamanda köylümüzdür. O nedenle cenaze törenine katılmak istedim. Pazar günü 13:00-13:30 arası Akkuzulu Mahallesi'ne geldim. Ancak cenaze namazına yetişemedim. Kalabalığı şöyle bir gözlemledim. Sonra kalabalığın resimlerini çektim. Protokolden geçenlerin resimlerini çektim. İmamların geçtiğini, arkasından bürokratların ve arkasından da cenaze törenine katılan insanların geçtiğini gördüm. Bu cenaze töreninde Akkuzulu Mahallesi'nden olmayan ve benim tanımadığım pek çok kişiyi gördüm.

"KILIÇDAROĞLU'NA YANLIŞLIKLA VURDUM"

Cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yuhalandığını duydum. Herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nu yuhaladığı için ben de oradaki bir anlık psikoloji ile yuhaladım. Sadece iki üç kez yuhaladım. Ben kalabalığın içindeydim. Bir arbede yaşanıyordu. Birisi bana yumruk vurdu. Benim omzumdan iteledi. Zannedersem bu şahıs Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarından biriydi. Ben de elimi salladım. Kemal Kılıçdaroğlu'na değmiş. Kılıçdaroğlu'nun etrafı kalabalık olduğu için onu tam seçemedim. Daha sonra televizyonda izleyince attığım yumruğun Kemal Kılıçdaroğlu'na değdiğini gördüm. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na kasıtlı vurmadım. Elimde taş, sopa benzeri hiçbir alet yoktu. Benim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı herhangi kin ve nefretim yoktur.

…Sonra Jandarma ekiplerinin de beni sorduğunu duydum. Bunun üzerine korktum ve tedirgin oldum. Aslında Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim olmaya gittim ancak ona da cesaret edemedim. Bunun üzerine halde duran oğlumun yanına gittim. Oğlumun olaydan haberi yoktu. Beraber Antalya iline doğru yola çıktık. Benim telefonum kapalıydı.

"ÇOK PİŞMANIM, ÖZÜR DİLERİM"

Polatlı çıkışında Jandarma ekipleri oğluma ulaştılar. Jandarma ekipleri ile telefonla ben konuştum. Telefon ile olgun davranarak nasihat verdiler. Ben de teslim olmaya karar verdim. Geri döndüm. Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür ve hakaret etmedim. Törende bana Kemal Kılçdaroğlu'na yönelik sözlü ve fiziki yönde saldırmam konusunda yönlendiren olmadı. Ben bir anlık psikoloji ile bu eylemleri gerçekleştirdim. Yönlendirmedim. Kemal Kılıçdaroğlu'na taş atmadım. Kamuoyundan, devlet büyüklerimden ve sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerim. Oradaki bir anlık psikoloji ile yaptım. Çok pişmanım."

Osman Sarıgün, hakimlik sorgusu ardından adli kontrol altına alınması ve yurt dışına çıkışının yasaklanması şartıyla serbest bırakıldı.

SABAH