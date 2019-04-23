Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 kişi arasında yer alan Osman S'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından kelepçe takılarak adliyeye gönderilmesine, mahalleliler tepki gösterdi.

"HEM KÖYLÜLER HEM DE ŞEHİT YAKINLARI KILIÇDAROĞLU'NUN GELMESİNİ HOŞ KARŞILAMADI"

Mahalle sakini Hüseyin Çataltepe, yaptığı açıklamada, Osman S'nin şehit yakını olduğunu belirterek, "Hem köylüler hem de şehit yakınları Kılıçdaroğlu'nun gelmesini hoş karşılamadı. Neden kelepçe vuruluyor Osman'a? Bunu hiç hoş karşılamıyoruz. Bu kanunen olsa da hoş değildir. İstenmeyerek gelmiştir buraya." diye konuştu.

Hamza Yanık da "Anarşistler bizlere, askerlerimize tabanca çekiyor da Kılıçdaroğlu'nun gözlüğü düşmüş çok mu?" dedi.

"OSMAN AMCAYA YAPILANI KINIYORUZ"

İbrahim Başdan ise Osman S'nin galeyana gelerek tepki gösterdiğini söyleyerek, "Osman amcaya yapılan muamele yakışmadı. Osman amcanın acısının dışa patlaması oldu o anda. Acısı gerçekten de tarif edilemez. Aynı aileden iki şehidin olması gerçekten kolay değil. Osman amcaya yapılanı kınıyoruz. Gerçekten de onun yanındayız, ona yapılanı görünce çok üzüldük. O kadar terörist yanlıları eylem yaparken, elleri kolları serbest gezerken, iki şehit yakını Osman amcanın eline kelepçe vurulması bizleri üzdü. Hepimize kelepçe taksınlar, kelepçeli gezelim." ifadelerini kullandı.





"O KELEPÇE SADECE OSMAN AMCAYA TAKILMADI, TÜM KÖYLÜLERE TAKILDI"

Hatice Olmuş, Osman S'ye kelepçe takılmasını kınadığını belirterek, "O kelepçe sadece Osman amcaya takılmadı, tüm köylülere takıldı. Osman amcamızın serbest bırakılmasını istiyorum." diye konuştu.

OLAY

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Nisan'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramış, Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı sırada kameralara yansıyan Osman S'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu 9 kişiden daha önce adliyeye getirilen Osman S'nin gözaltı süresi uzatılmış, 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.