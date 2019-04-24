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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 08:42

'liye olunca "Yaşasın adalet" 'liye olunca "Bu nasıl adalet?"

Genel Başkanı 'na saldıran Osman Sarıgün adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşanan bu gelişmeye CHP'li isimler "Bu nasıl adalet?" diye tepki gösterirken akıllara 'li isimlere saldıran şahısların serbest kalmasının ardından sergiledikleri tutumlar geldi.

İşte CHP'lilerin ikiyüzlülüğü

Genel Başkanı Pazar günü Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası yakalanan şahıslardan biri olan Osman Sarıgün, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN TEPKİ
Yaşanan bu gelişme sonrası CHP'li vekiller "Bu nasıl adalet?" diyerek Sarıgün'ün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı , sosyal medya hesabından "Adalet bir gün linç kültürünüzü yenecek. Bu dosyalar yeniden görülecek. Yuh olsun size." derken, CHP İstanbul Milletvekili ise, "Bu serbest bırakma kararı, linç girişiminin devletin planlı ve organize bir eylemi olduğunun kanıtıdır. yargının nasıl kaar verildiğini bilen birisi olarak, bu kararın anlamı linç girişimlerinin cezasız kalacağıdır. Bu karar ile birlikte, Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır." dedi.

SÖZ KONUSU AK PARTİ'LİYSE YAŞASIN ADALET!
CHP'li isimlerin bu tepkileri akıllara geçmiş dönemlerde 'li vekillere yapılan saldırı sonrası sergilenen tutumları getirdi. AK Parti'li Bekir Bozdağ'a Hacıbektaş-ı Veli Anma Kültür ve Sanat etkinliklerinde yumruk atan Hüseyin Sarı, "pişman değilim" demesine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığında "İşte adalet bu" naraları atan CHP'liler, dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın burnunu kıran saldırgan Şahin Şimşek serbest bırakıldığında da aynı tutumu sergilemişti.

CHP'Lİ MEDYADA AYNI KAFADA
CHP yandaşı medya da bu tür saldırılardaki iki yüzlülüğünü ortaya koydu. Taner Yıldız'ın burnunun kırılmasının ardından "Yumruk terapisi" başlığını atan Sözcü Gazetesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası ise haberi manşetten "Alçak saldırı" olarak vermişti.

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