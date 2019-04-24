CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Pazar günü Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası yakalanan şahıslardan biri olan Osman Sarıgün, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN TEPKİ

Yaşanan bu gelişme sonrası CHP'li vekiller "Bu nasıl adalet?" diyerek Sarıgün'ün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından "Adalet bir gün linç kültürünüzü yenecek. Bu dosyalar yeniden görülecek. Yuh olsun size." derken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, "Bu serbest bırakma kararı, linç girişiminin devletin planlı ve organize bir eylemi olduğunun kanıtıdır. yargının nasıl kaar verildiğini bilen birisi olarak, bu kararın anlamı linç girişimlerinin cezasız kalacağıdır. Bu karar ile birlikte, Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır." dedi.

SÖZ KONUSU AK PARTİ'LİYSE YAŞASIN ADALET!

CHP'li isimlerin bu tepkileri akıllara geçmiş dönemlerde AK Parti'li vekillere yapılan saldırı sonrası sergilenen tutumları getirdi. AK Parti'li Bekir Bozdağ'a Hacıbektaş-ı Veli Anma Kültür ve Sanat etkinliklerinde yumruk atan Hüseyin Sarı, "pişman değilim" demesine rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığında "İşte adalet bu" naraları atan CHP'liler, dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın burnunu kıran saldırgan Şahin Şimşek serbest bırakıldığında da aynı tutumu sergilemişti.

CHP'Lİ MEDYADA AYNI KAFADA

CHP yandaşı medya da bu tür saldırılardaki iki yüzlülüğünü ortaya koydu. Taner Yıldız'ın burnunun kırılmasının ardından "Yumruk terapisi" başlığını atan Sözcü Gazetesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası ise haberi manşetten "Alçak saldırı" olarak vermişti.