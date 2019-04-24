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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 12:05

’li gerçeği itiraf etti! Saldırı anında 'nun yanındaydı

lideri Kemal ’nun saldırıya uğradığı Çubuk’taki şehit cenazesine kimseye haber vermeden gittiği kesinleşti. Olay sırasında Kılıçdaroğlu’nun yanında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı , cenazenin Çubuk merkezden değil şehidin köyü Akkuzu mahallesinden kaldırılacağını yolda öğrendiklerini açıkladı.

CHP itiraf etti! Kılıçdaroğlu...

Genel Başkan Yardımcısı 'nun sözleri cenazenin yerini Çubuk yolunda öğrenen 'nun " Gitmeden önce aileyi, muhtarı ve yetkilileri aradık" iddiasını boşa çıkardı. CHP Milletvekili Murat Emir ise kendilerinden önce Akkuza'ya ulaşan Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın edildiğini yolda öğrendiklerini, ancak cenazeye katılmaktan vazgeçmediklerini söyledi. Emir " Köye yaklaştığımız sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sözlü, küçük çaplı bir saldırının gerçekleştiğine yönelik haber aldık. Bu bilgi de bizi yolumuzdan alıkoymadı" dedi.

KUŞOĞLU'NDAN İTİRAFLAR
CHP'li Bülent Kuşoğlu, 'lı teröristler tarafından şehit edilen sözleşmeli er 'nın cenaze töreninde yaşananları bir internet sitesinde kaleme aldığı köşe yazısında anlattı. Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesine katılma karanını Cumartesi gecesi aldığını anlatan Kuşoğlu " Gece yarısı özel kalem aradı, genel başkanın Çubuk'a gideceğini bildirdi. Pazar sabahı TBMM Başkanvekili Levent Gök, Genel Başkan Yardımcımız Yıldırım Kaya ve Ankara Milletvekilimiz Murat Emir ile beraber Genel Başkanımızla buluştuk. Hepimiz bir karavan minibüse doluşarak Çubuk'a doğru yola çıktık. Yolda şehit cenazesinin Çubuk'ta değil, bir köyden kaldırılacağını öğrendim" ifadesini kullandı. Kuşoğlu'nun bu ifadesi akıllara "Cenazenin yerini bile yolda öğrendiyseniz, gitmeden önce aileyi hangi zaman diliminde aradınız" sorusunu getirdi.

PROTESTOLARA ALIŞIĞIZ
Çubuk yolunda kendilerinden önce köye ulaşan Mansur Yavaş'a köylülerin tepki gösterdiğini öğrendiklerini belirten Kuşoğlu "Bu bize çok daha fazla tepki gösterileceği anlamına geliyordu. Ama siyaset yapanlar olarak alışıktık bu protestolara" dedi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise Birgün Gazetesi'nde kaleme aldığı "Oradaydım" başlıklı yazısında olay anına ilişkin itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Emir "Köye yaklaştığımız sırada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sözlü, küçük çaplı bir saldırının gerçekleştiğine yönelik haber aldık. Bu bilgi de bizi yolumuzdan alıkoymadı. Hepimiz orada can verebilirdik. Sonradan yaşadıklarımız düşündüğümde, facianın eşiğinden dönüldüğünü çok daha net anlıyorum" dedi.

takvim.com.tr

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