CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ayrıntılar geliyor...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ayrıntılar geliyor...
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