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  • Son Güncelleme: 23.04.2019 23:40

Son dakika: Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran grup içinde yer alan ve yumruk atan Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili yeni gelişme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, şehit cenazesinde yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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