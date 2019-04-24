Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 25 kişiden 16'sı yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 25 şüpheli hakkında, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerden 16'sının Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.
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