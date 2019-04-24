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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 11:48

Son dakika: 'da operasyonu: 25 kullanıcısı hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında 25 kullanıcısı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara'da FETÖ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kullanıcısı 25 kişiden 16'sı yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 25 şüpheli hakkında, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 16'sının Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

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