CHP ile örtülü ittifak yapan Kandil'in partisi HDP'nin skandal yazışmaları ortaya çıktı. CHP'nin tepkilere rağmen vazgeçmediği ancak bir yandan da inkâr ettiği HDP ortaklığının kayıtları, kirli ittifakın gerçek yüzünü gözler önüne serdi.

HER EVDEN BİR OY CHP'YE

Yeni Akit'in haberine göre, AK Parti'yi devirebilmek için seçimin kaderini değiştirecek organize hileler yapan CHP'nin şaibeli bir şekilde mazbata alması; küresel koalisyonda sevinç çığlıklarıyla karşılandı. İl Seçim Kurulu'nun hile ve usulsüzlükleri dikkate almayıp CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbata vermesinin ardından Zillet İttifakı'nın kendi aralarında yaptıkları yazışmalarda, Cumhur İttifakı hedef alınarak, intikam yeminlerinin edildiği belirlendi. 'HDP Sosyal Medya' isimli grupta paylaşılan mesajlarda, HDP ile açıktan bir işbirliğine gidemeyen CHP'nin "Her evden bir oy HDP'ye, bir oy CHP'ye" stratejisini el altından işlettiğini ortaya koydu.

SUR, CİZRE İÇİN VERDİK

Ele geçirilen mesajlarda, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı alması ile büyük bir sevinç yaşayan HDP'li Ziya Gündüz isimli kullanıcı "İstanbul düştü, Kobani düşmedi. Etme bulma dünyası" ifadelerini paylaşıyor. CHP'ye oy veren Umut Yıldırım'ın "Teşekkürler HDP'liler" iletisine yanıt veren Cengiz Toraman isimli HDP'li ise "Çevremizde CHP'ye yüzlerce oy verdik. İmamoğlu'na helal hoş olsun" sözlerini sarfediyor. Bılele Çobanpınar isimli HDP'li "Hayatımda ilk defa HDP dışında bir partiye Selo başkan hatrına oy verdim" derken, Şexane Piran adlı bir başka HDP'li "AKP-MHP faşizmine inat (terörist)Hacı Lokman Birlik için oy verdik. Sur, Cizre, Silopi, Nusaybin, Hakkari için söz verdik" ifadelerini kullanıyor.

BU İTTİFAK GİZLİ KALMADI

Melike Güney'in "CHP'li bir seçmen olarak CHP'ye oy veren HDP seçmenlerine teşekkür ederiz. HDP olmasa bu kadar büyük bir zafer elde edemezdik" şeklindeki sözlerine cevap veren Nehir Dağ isimli bir kullanıcı, "Bir HDP'li olarak keşke bay Kemal da HDP'ye teşekkür etseydi" diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak konusunda cesur olmadığı yönünde eleştirilerin yöneltildiği mesajlarda şöyle deniliyor:

CHP'li Melike Güney, "Bunu yapamaz. Gizli bir ittifak yaptık."

HDP'li Nehir Dağ, "Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor tüm Türkiye de bilsin. CHP, HDP sayesinde birçok kenti aldı."

CHP'li Melike Güney, "Tatlım ortalığı karıştırmaya ne gerek var? Ben kendi sayfamda bile HDP'ye teşekkür edemiyorum. Kılıçdaroğlu nasıl teşekkür etsin? Lütfen mantıklı olalım, bu gizli bir ittifaktır."

ÖNCE MECLİS SONRA BELEDİYE

Yerel seçim sürecinde HDP'li bir provokatörün "Koyu bir HDP'li olarak arkanızdayım" sözlerine karşılık CHP'li Ekrem İmamoğlu, "Sağolun, mahçup etmeyeceğiz" cevabını vermişti. 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin baraj altında kalacağını gösteren anketlerle endişelenen Kılıçdaroğlu, Kürt vatandaşlarımızın baraj altına ittiği bebek katili HDP'yi CHP oyları ile Meclis'e taşımıştı.