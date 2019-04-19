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  • Son Güncelleme: 19.04.2019 12:52

İşte - ittifakının kanıtı! Skandal yazışmalar ortaya çıktı

’nin tepkilere rağmen vazgeçmediği ancak bir yandan da inkar ettiği ortaklığının kayıtlarına ulaşıldı. ’nun şaibe ve usulsüzlükleri görmezden gelip CHP’nin adayı ’na mazbata vermesinin ardından birbirlerini tebrik eden CHP ve HDP’lilerin ihanet dolu yazışmalarında, öldürülen teröristlerin intikamı için HDP’nin CHP’yi desteklediği ifade edildi. ’nın ve MHP’ye kaybettirmeyi temel strateji olarak belirlediği, CHP’nin de tepki çekmemek için ittifakı gizlediği belirtildi.

İşte CHP-HDP ittifakının kanıtı!

ile örtülü ittifak yapan Kandil'in partisi 'nin skandal yazışmaları ortaya çıktı. CHP'nin tepkilere rağmen vazgeçmediği ancak bir yandan da inkâr ettiği HDP ortaklığının kayıtları, kirli ittifakın gerçek yüzünü gözler önüne serdi.

HER EVDEN BİR OY CHP'YE
Yeni Akit'in haberine göre, 'yi devirebilmek için seçimin kaderini değiştirecek organize hileler yapan CHP'nin şaibeli bir şekilde mazbata alması; küresel koalisyonda sevinç çığlıklarıyla karşılandı. 'nun hile ve usulsüzlükleri dikkate almayıp CHP'nin adayı 'na mazbata vermesinin ardından 'nın kendi aralarında yaptıkları yazışmalarda, Cumhur İttifakı hedef alınarak, intikam yeminlerinin edildiği belirlendi. 'HDP ' isimli grupta paylaşılan mesajlarda, HDP ile açıktan bir işbirliğine gidemeyen CHP'nin "Her evden bir oy HDP'ye, bir oy CHP'ye" stratejisini el altından işlettiğini ortaya koydu.

SUR, CİZRE İÇİN VERDİK
Ele geçirilen mesajlarda, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı alması ile büyük bir sevinç yaşayan HDP'li Ziya Gündüz isimli kullanıcı "İstanbul düştü, Kobani düşmedi. Etme bulma dünyası" ifadelerini paylaşıyor. CHP'ye oy veren Umut Yıldırım'ın "Teşekkürler HDP'liler" iletisine yanıt veren Cengiz Toraman isimli HDP'li ise "Çevremizde CHP'ye yüzlerce oy verdik. İmamoğlu'na helal hoş olsun" sözlerini sarfediyor. Bılele Çobanpınar isimli HDP'li "Hayatımda ilk defa HDP dışında bir partiye Selo başkan hatrına oy verdim" derken, Şexane Piran adlı bir başka HDP'li "AKP-MHP faşizmine inat (terörist)Hacı Lokman Birlik için oy verdik. Sur, Cizre, Silopi, Nusaybin, için söz verdik" ifadelerini kullanıyor.

BU İTTİFAK GİZLİ KALMADI
'in "CHP'li bir seçmen olarak CHP'ye oy veren HDP seçmenlerine teşekkür ederiz. HDP olmasa bu kadar büyük bir zafer elde edemezdik" şeklindeki sözlerine cevap veren isimli bir kullanıcı, "Bir HDP'li olarak keşke bay Kemal da HDP'ye teşekkür etseydi" diyor. 'nun ittifak konusunda cesur olmadığı yönünde eleştirilerin yöneltildiği mesajlarda şöyle deniliyor:

CHP'li Melike Güney, "Bunu yapamaz. Gizli bir ittifak yaptık."

HDP'li Nehir Dağ, "Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor tüm Türkiye de bilsin. CHP, HDP sayesinde birçok kenti aldı."

CHP'li Melike Güney, "Tatlım ortalığı karıştırmaya ne gerek var? Ben kendi sayfamda bile HDP'ye teşekkür edemiyorum. Kılıçdaroğlu nasıl teşekkür etsin? Lütfen mantıklı olalım, bu gizli bir ittifaktır."

ÖNCE MECLİS SONRA BELEDİYE
Yerel seçim sürecinde HDP'li bir provokatörün "Koyu bir HDP'li olarak arkanızdayım" sözlerine karşılık CHP'li Ekrem İmamoğlu, "Sağolun, mahçup etmeyeceğiz" cevabını vermişti. 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin baraj altında kalacağını gösteren anketlerle endişelenen Kılıçdaroğlu, Kürt vatandaşlarımızın baraj altına ittiği bebek katili HDP'yi CHP oyları ile Meclis'e taşımıştı.

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