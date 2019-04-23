Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.04.2019 11:46
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 11:46

'den için uyarısı! Bu akşam başlıyor

Genel Müdürlüğü, için yeni bir uyarı yayınladı. Yapılan uyarıya göre bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, bölgenin bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Toz taşınımının bu akşam 18.00'de başlayarak yarın akşam 23.59'a kadar etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMeteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Bu akşam başlıyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri