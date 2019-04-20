Demirtaş'ı öve öve bitiremeyen İmamoğlu'nun şehit askerler için paylaştığı mesaja tepki yağıyor

Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine düzenlenen saldırıda 4 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. HDP'nin tutuklu eski genel başkanı Selahattin Demirtaş için övgüler ve güzellemeler yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye-Irak sınırındaki operasyonda şehit düşen askerler için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlaması büyük tepki çekti. İşte o tepkilerden bazıları...

SENİ FETÖ'NÜN YANINDA PKK DA SEÇTİ

Sosyal medya kullanıcılarından biri "Demirtaş'a övgüler güzellemeler yapıyorsun ki; haklısın seni FETÖ'nün yanında PKK da seçti. Utanmadan şimdi Demirtaş'ın teröristlerinin şehit ettiği askerlerimizi ağzına alıyorsun." diye yazdı.

TARİH SİZLERİ AFFETMEZ

-Demirtaş'ın HDP'sinin Kandil ayağındaki teröristleri dün gece 4 masum askerimizi şehit etti. Tarih sizleri affetmez.

-Asker şehit olsa da ben de bunu yazsam diye beklediğin o kadar belli ki...



KANDİL PROVOKATÖRÜNÜ BU SÖZLERLE ÖVMÜŞTÜ

CHP'li Ekrem İmamoğlu, Rudaw'a skandallarla dolu bir açıklama yaptı. Terör örgütü PKK'nın talimatları doğrultusunda siyaseti dizayn etmek isteyen ve teröristbaşı Öcalan için onun heykelini dikeceğiz gibi birçok skandal açıklamaya imza atan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen Ekrem İmamoğlu, "Sayın Demirtaş'ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim." dedi.

Ekrem İmamoğlu, CHP'li seçmenin de tepkisini çeken skandal açıklamalarına şöyle devam etti:

Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı. Bundan da çok mutluluk duydum. Hatta kendi adıma bunun Türkiye için bir fırsat olabileceğini ve birçok duvarı yıkabileceğini de dile getirdim. Bugün de hala aynı kanaatteyim. O dilin geçerli olduğu bu ülkede çok daha mutlu olabileceğimizi görüyorum. Bu bağlamda böyle siyasi bir çizgisi olan bir insanın benim hakkımda pozitif bir şey söylemesi elbette beni mutlu etmiştir.

4 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

Hakkari'de, Irak sınırında dün güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, şehit olan asker sayısı 4'e çıktı. Çatışmada yaralanan 6 askerin ise tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi..