Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.04.2019 13:41
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 14:27

Demirtaş'ı öve öve bitiremeyen İmamoğlu'nun şehit askerler için paylaştığı mesaja tepki yağıyor

'li , "Başkan 'nun heykelini dikeceğiz" diyen 'nin tutuklu eski genel başkanı 'ı öve öve bitirememişti. Demirtaş için "Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı." ifadelerini kullanan Ekrem İmamoğlu'na CHP seçmeni de tepki göstermişti. -Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı paylaşan İmamoğlu'na dan tepki yağıyor. Kullanıcılardan biri, İmamoğlu'nun paylaşımının altına, "Demirtaş'ın HDP'sinin Kandil ayağındaki teröristleri dün gece 4 masum askerimizi şehit etti. Tarih sizleri affetmez." diye yazdı.

İmamoğlu'nun paylaşımına tepki yağıyor

Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine düzenlenen saldırıda 4 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. 'nin tutuklu eski genel başkanı için övgüler ve güzellemeler yapan 'li 'nun -Irak sınırındaki operasyonda şehit düşen askerler için hesabından başsağlığı mesajı yayınlaması büyük tepki çekti. İşte o tepkilerden bazıları...

SENİ FETÖ'NÜN YANINDA PKK DA SEÇTİ
Sosyal medya kullanıcılarından biri "Demirtaş'a övgüler güzellemeler yapıyorsun ki; haklısın seni 'nün yanında da seçti. Utanmadan şimdi Demirtaş'ın teröristlerinin şehit ettiği askerlerimizi ağzına alıyorsun." diye yazdı.

TARİH SİZLERİ AFFETMEZ

-Demirtaş'ın HDP'sinin Kandil ayağındaki teröristleri dün gece 4 masum askerimizi şehit etti. Tarih sizleri affetmez.

-Asker şehit olsa da ben de bunu yazsam diye beklediğin o kadar belli ki...


KANDİL PROVOKATÖRÜNÜ BU SÖZLERLE ÖVMÜŞTÜ
CHP'li Ekrem İmamoğlu, Rudaw'a skandallarla dolu bir açıklama yaptı. Terör örgütü PKK'nın talimatları doğrultusunda siyaseti dizayn etmek isteyen ve teröristbaşı Öcalan için onun heykelini dikeceğiz gibi birçok skandal açıklamaya imza atan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen Ekrem İmamoğlu, "Sayın Demirtaş'ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim." dedi.

Ekrem İmamoğlu, CHP'li seçmenin de tepkisini çeken skandal açıklamalarına şöyle devam etti:

Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı. Bundan da çok mutluluk duydum. Hatta kendi adıma bunun Türkiye için bir fırsat olabileceğini ve birçok duvarı yıkabileceğini de dile getirdim. Bugün de hala aynı kanaatteyim. O dilin geçerli olduğu bu ülkede çok daha mutlu olabileceğimizi görüyorum. Bu bağlamda böyle siyasi bir çizgisi olan bir insanın benim hakkımda pozitif bir şey söylemesi elbette beni mutlu etmiştir.

4 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ
Hakkari'de, Irak sınırında dün güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, şehit olan asker sayısı 4'e çıktı. Çatışmada yaralanan 6 askerin ise tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi..

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriDemirtaş'ı öve öve bitiremeyen İmamoğlu'nun şehit askerler için paylaştığı mesaja tepki yağıyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri