Muğla'nın Ula ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye son dakika bilgisine göre, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 19.16'da 3,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 5,08 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.
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