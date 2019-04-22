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  • Son Güncelleme: 22.04.2019 19:40

Ula'da deprem! son depremler...

ve AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre Ula merkezli 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla Ula'da deprem!

'nın Ula ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye son dakika bilgisine göre, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 19.16'da 3,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,08 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi.

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