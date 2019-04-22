CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Hakkari'de şehit olan Yener Kırıkçı'nın cenaze töreninde şehit ailesinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonrası güvenlik güçleri tarafından olay yerinden güvenli bir eve alınan Kılıçdaroğlu, daha sonra bu evden güvenlik güçleri eşliğinde çıkartıldı.

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası siyasilerden birbiri ardına kınama mesajları yayınlanırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatarak saldırıda bulunan şahısların gözaltına alınmasını sağladı.

KILIÇDAROĞLU KINAMAMIŞTI

Yaşanan bu olayın ardından akıllara AK Parti'li isimlere yapılan saldırılar sonrası CHP'li medya ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu geldi. 2013 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu bir törende yumruklu saldırıya uğramıştı. Olayın birebir şahidi olan Kılıçdaroğlu ise saldırı sonrası yaptığı konuşmada saldırıya değinmemiş ve kınama yapmamıştı.

Yaşanan bu olay sonrası Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti. Ayrıca Bozdağ'a saldıran şahsı CHP'li milletvekili Umut Oran korumaya almış ve şahısla yakından ilgilenmişti.

CHP'Lİ MEDYANIN İKİYÜZLÜ TAVRI

Kayseri'de katıldığı bir şehit cenazesinde yediği yumrukla burnu kırılan dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız'a yapılan saldırı, CHP yandaşı Sözcü Gazetesi tarafından "terapi" manşetiyle haberleştirilmişti. CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı "alçak saldırı" olarak nitelendiren Sözcü, söz konusu AK Parti'li bir isim olunca sergilediği ikiyüzlülükle akıllara geldi.

AK PARTİ'Lİ MÜEZZİNOĞLU'NA DA SALDIRDILAR

Dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da katıldığı bir şehit cenazesinde yoğun protestoya maruz kalmıştı. AK Parti'li isimlere yapılan bu protestolara o dönem CHP'li isimler sessiz kalarak destek vermişti.

'RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER'

2011 yılında Hopa'da o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu ve otobüsü büyük bir kalabalık tarafından taşlanmış ve bu olaylar sırasında korumalardan birisi başından ağır yaralanmıştı. Kılıçdaroğlu o dönem yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak 'rüzgar erken fırtına biçer' demişti.

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