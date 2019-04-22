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  • Son Güncelleme: 22.04.2019 20:11

Son dakika... itirazlarını yarın görüşmeye devam edecek

Son dakika... (), ile Büyükçekmece lerinin iptaline ilişkin talebi yarın görüşmeye devam edecek.

YSK İstanbul itirazlarını yarın görüşmeye devam edecek

31 Mart Mahalli İdareler i'ne ilişkin 'ya olağan itiraz süreci sona ermişti. ve , özellikle için olağanüstü itiraz sürecinde dilekçelerini YSK'ya sunmuştu.

AK Parti, itiraz dilekçesinde oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğunu, oy kaydırmaları yapıldığını, kayıp oy pusulalarının bulunduğunu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığını iddia etmişti. AK Parti, İstanbul'da seçimin iptali noktasında Kanun Hükmünde Kararname () ile kamudan ihraç edilen seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçeyi de YSK'ya iletmişti. YSK Başkanı önderliğinde kurul üyeleri toplanarak itirazı bugünkü toplantıda gündeme aldı.

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'in iddialara ilişkin kurula sunum gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. YSK, ile Büyükçekmece seçimlerinin iptaline ilişkin talebi yarın görüşmeye devam edecek.

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