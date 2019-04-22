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  • Son Güncelleme: 22.04.2019 15:28

'den 'na geçmiş olsun ziyareti

heyeti, dün uğradığı saldırının ardından 'na geçmiş olsun ziyaretine gitti. Heyetin içinde dikkat çeken bir isim de yer alıyordu.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyareti

'de şehit olan asker Yener Kırıkcı'nın cenazesi, dün memleketi 'ta düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Cenazeye katılan Genel Başkanı 'na, bir grup saldırdı. Saldırıdan korumaları sayesinde bir eve kaçarak kurtulan Kılıçdaroğlu, zırhlı araçlarla köyden çıkabildi.

HDP ZİYARET ETTİ
Kemal Kılıçdaroğlu için dün birçok siyasi 'geçmiş olsun' mesajı yayınlarken; ilk ziyaret ise 'den geldi.

EŞ Genel Başkanlar ve Sezai Temelli'nin de yer aldığı HDP heyeti, CHP Genel Merkezi'ne giderek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

PKK'LI CESETLERİNİ KALDIRAN İSİM DE GİTTİ
Öte yandan HDP heyetinin içinde, daha önce 'de ölen 'lıların cesetlerini yerden kaldıran HDP Alican Önlü de yer aldı.


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