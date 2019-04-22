Hakkari'de şehit olan asker Yener Kırıkcı'nın cenazesi, dün memleketi Ankara Çubuk'ta düzenlenen törenin ardından defnedildi.
Cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir grup saldırdı. Saldırıdan korumaları sayesinde bir eve kaçarak kurtulan Kılıçdaroğlu, zırhlı araçlarla köyden çıkabildi.
HDP ZİYARET ETTİ
Kemal Kılıçdaroğlu için dün birçok siyasi 'geçmiş olsun' mesajı yayınlarken; ilk ziyaret ise HDP'den geldi.
EŞ Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de yer aldığı HDP heyeti, CHP Genel Merkezi'ne giderek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
PKK'LI CESETLERİNİ KALDIRAN İSİM DE GİTTİ
Öte yandan HDP heyetinin içinde, daha önce Tunceli'de ölen PKK'lıların cesetlerini yerden kaldıran HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü de yer aldı.
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