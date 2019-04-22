CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Hakkari'de şehit olan Yener Kırıkçı'nın cenaze töreninde şehit ailesinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası siyasilerden birbiri ardına kınama mesajları yayınlandı. Bu yaşanan saldırı ise Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik yapılan propagatif saldırıları akıllara getirdi.

KILIÇDAROĞLU AK PARTİLİ İSİMLERE YÖNELİK DÜZENLENEN SALDIRILARDA SESSİZ KALMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı Başkan Erdoğan olmaz üzere AK Partili isimler tarafından tepkiyle karşılanırken 'Bana saldırı kötü, sana saldırı iyi' mantığıyla hareket eden muhalefet lideri her defasında tepkisiz kalmıştı.

MEHMET MÜEZZİNOĞLU'NA YÖNELİK SALDIRI

20 Ağustos 2011 yılında dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Bursa'da protestoya maruz kalmıştı ve bu propagatif saldırı sonrası Kılıçdaroğlu hiçbir açıklama yapmamıştı.

BEKİR BOZDAĞ'A DÜZENLENEN SALDIRI

16 Ağustos 2013 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a Nevşehir'de bir saldırı düzenlenmişti. Ve Kemal Kılıçdaroğlu saldırının düzenlendiği etkinlikteydi. Saldırıya bire bir şahit olan Kılıçdaroğlu, hiçbir açıklama yapmadı ve saldırıyı kınamadı. Öte yandan CHP'li Umut Oran, saldırgan Hüseyin Satı'yı alnından öpüp teselli etti. CHP'li Umut Oran Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin ise, "bu girişim kaos stratejisinin işaret fişeğidir" şekline açıklama yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BULUNDUĞU OTOBÜSÜN TAŞLANMASINA DESTEK VERDİ

31 Mayıs 2011 yılında Artvin Hopa'da dönemin Başbakanı Erdoğan'ın seçim konvoyu ve otobüsü büyük bir kalabalık tarafından taşlandı. Kafasına taş isabet eden Başbakanlık Koruma Müdürlüğü'ne mensup bir polis memuru otobüsten düştü. Ağır yaralanan polis hastaneye kaldırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu olayın ardından skandal bir açıklamaya imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Rüzgar eken fırtına biçer" ifadesini kullandı.

SÖZCÜ, TANER YILDIZ'A SALDIRIYI SAVUNDU

20 Nisan 2010'da dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız, Kayseri'de saldırıya uğradı. Yüzüne yumruk darbesi alan Yıldız'ın burnu kırıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, saldırıya ilişkin hiçbir açıklama ve kınama yapmadı. Sözcu gazetesi ise Erdoğan'ın bulunduğu fotoğrafı manşete taşıyıp, "Yumruk terapisi" başlığını attı.