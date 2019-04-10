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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 19:10

'ten 'li 'a tepki: Kendisine öptüğü 'anı okumasını tavsiye ediyoruz

töreninde 'an-ı Kerim'i öpüp görevine başlayan ve ilk resmi yazısında 'İlimizde yaşamakta olan kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması' ifadeleriyle talimat veren Belediye Başkanı 'li 'a bir tepki de AK Parti Sözcüsü 'ten geldi. Çelik, "Kendisine öptüğü Kur'anı okumasını tavsiye ediyoruz. 178. ayetini okumasını tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti'den CHP'li Tanju Özcan'a tepki
töreninde 'an-ı Kerim'i öpüp görevine başlayan Belediye Başkanı 'li , ilk resmi yazısında, si Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, 'İlimizde yaşamakta olan kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması' ifadeleriyle talimat vermişti.

AK Parti Sözcüsü yaptığı açıklamada CHP'li Tanju Özcan'ın bu hareketin e tepki gösterdi. Çelik şu ifadelere yer verdi:

"ÖPTÜĞÜ KUR'AN'DAN BAKARA SURESİNİ OKUMASINI TAVSİYE EDERİM"
Siyasi hayatımızda ilk defa açık ve aleni bir ırkçılığın ortaya koyduğunu gördük. Bolu Belediye Başkanı, ilk icraat olarak kentte yaşayan Suriyelilere nakti ve ayni yardımın kesildiğini ilan etmiştir. Yurtdışında aşırı sağcılar vardır ve ırkçı ve nefret politikası dilini kullanırlar. Bu bizde ilk defa oluyor. Kendisi Kur'anı Kerim'i okuyarak göreve başlıyor. Kendisine öptüğü Kur'anı okumasını tavsiye ediyoruz. 178. ayetini okumasını tavsiye ediyoruz.

"CHP'NİN BOLU BELEDİYE BAŞKANI'NA TAVIR KOYMASI GEREKİR"
Avrupa'daki aşırı sağcıların, faşistlerin kullandığı argüman Bolu'da da kullanılıyor. Sanki ler olmasa bir cennetmiş gibi, hayatın akışındaki her türlü sıkıntılar bu mültecilere yüklenmeye çalışılıyor. Kendisine sosyal demokratım diyen tarihin hiçbir döneminde sosyal demokrat olmamış CHP'nin bu isme karşı tavır koyması gerekir.

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