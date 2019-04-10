"ÖPTÜĞÜ KUR'AN'DAN BAKARA SURESİNİ OKUMASINI TAVSİYE EDERİM"

Siyasi hayatımızda ilk defa açık ve aleni bir ırkçılığın ortaya koyduğunu gördük. Bolu Belediye Başkanı, ilk icraat olarak kentte yaşayan Suriyelilere nakti ve ayni yardımın kesildiğini ilan etmiştir. Yurtdışında aşırı sağcılar vardır ve ırkçı ve nefret politikası dilini kullanırlar. Bu bizde ilk defa oluyor. Kendisi Kur'anı Kerim'i okuyarak göreve başlıyor. Kendisine öptüğü Kur'anı okumasını tavsiye ediyoruz. Bakara Suresi 178. ayetini okumasını tavsiye ediyoruz.

"CHP'NİN BOLU BELEDİYE BAŞKANI'NA TAVIR KOYMASI GEREKİR"

Avrupa'daki aşırı sağcıların, faşistlerin kullandığı argüman Bolu'da da kullanılıyor. Sanki mülteciler olmasa bir cennetmiş gibi, hayatın akışındaki her türlü sıkıntılar bu mültecilere yüklenmeye çalışılıyor. Kendisine sosyal demokratım diyen tarihin hiçbir döneminde sosyal demokrat olmamış CHP'nin bu isme karşı tavır koyması gerekir.