23 Nisan şiirleri, kısa ve uzun 23 Nisan şiirleri, en güzel ve en anlamlı 23 Nisan şiirleri takvim.com.tr'de. 23 Nisan'a sayılı günler kala öğrenciler törenlerde okumak için 23 Nisan şiirleri aramaya başladı. Atatürk'ün çocuklara armağanı olan bu önemli günde siz de 23 Nisan şiiri okumak istiyorsanız haberimize bir göz atın. 23 Nisan şiirleri, uzun kısa 23 Nisan şiirleri güncel ve yeni şiir derlemesi haberimizde, sizler için hazırladık. 23 Nisan Salı gününe denk geliyor. Birçok okulda çeşitli etkinliklerle bu özel gün kutlanacak çocuk bayramı coşkusu tüm yurtta yaşanacak. İşte 23 Nisan Çocuk Bayramı şiirleri! (2-4-6 kıtalık ) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili kısa uzun şiirler haberimizde

23 NİSAN ŞİİRLERİ ANLAMLI 23 NİSAN MESAJLARI

23 NİSAN ŞİİRLERİ

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK

23 NİSAN ŞİİRİ

Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

Her kalp keder içinde,bütün gönüller kıştı.

Biz yeryüzünde yokken,bundan yıllarca evvel,

Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.

Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

Zafer peşinde koştuk,geride bıraktık dünü.

Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,

Kendi günümüz saydık,çocuk bayramı yaptık.

Bu ne biçim bir sevinç,bu ne doyulmaz bir haz,

İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

Bugün neşe içinde coşsak,taşsak yine az,

Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

Hep elele vererek bu sevinci yayalım,

Kalmamalı en ufak bir tasamız,

Bugün sevinç içinde koşalım,oynamayalım,

Bu bizim günümüzdür,bu bizim bayramımız.

Ferit Rakıp TUNGOR

23 NİSAN ŞİİRİ-2

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI

ÇOCUK BAYRAMI

Arkadaşlar, sevinelim,

Hep gülelim, eğlenelim;

Sıkılmasın hiç canımız;

Çünkü bugün bayramımız...

Oyun, alay, dernek düğün,

Hepsi bizim işte bugün...

Çocuklara hor bakmayın;

İncitmeyin, esirgeyin...

Ana yurdun oğlu, kızı,

Umut veren şen yıldızı.

Yarınları parlatacak;

Şenlenecek her bir ocak...

Korunacak cumhuriyet,

Yükselecek bu memleket...

Ekrem ŞENOZAN

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizim

En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu

23 Nisan demek...

İsmail Hakkı SUNAT

23 NİSAN ŞİİRİ-3

Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:

Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.

Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için

Günlerce,haftalarca çalıştı için için.

İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.

Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.

Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.

Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.

Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.

Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.

Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.

Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.

Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.

(Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)

Ey gün yüzlü çocuklar!

( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")

Hayatta durak yoktur;daima ileri!

Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.

Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.

(Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)

Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.

Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.

Uluğ TURANLIOĞLU

ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

Çocuk Bayramı'nda

Gelmiş katılmış aramıza,

Atatürk çocuk olmuş bakın:

Sallanıyor salıncakta!

Gülüyor gözlerinin içi,

Gülüyor,

Gökler, denizler kadar mavi.

Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size

Bayramların en güzelini".

"Dilerim, yurdumun çocukları,

Tüm çocukları dünyanın

Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;

Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...

Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

Aziz SİVASLIOĞLU

ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken

Kanatlanır gökyüzüne

Melek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Sarı saçlı, mavi gözlü

Bebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Bulut olur,

Gökkuşağı olur

Deniz olur.

Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Pırıl pırıl saydam kanatlı

Kelebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Dillerinde, gözlerinde

Yüreklerinde yalnızca

Bir dilek olur.

Teşekkürler Atatürk

Teşekkürler Atatürk

M. Macit TAŞ

23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

23 NİSAN KOKUSU

Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

Sarmış gönülleri vatan duygusu.

Gelincikler gibi al al bayraklar,

Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

Sanki arslan bugün her Türk'ün oğlu!

Şu mini miniler tombul yanaklı,

Yerlerinde bile duramıyorlar.

Hepsinin elleri çifte bayraklı,

Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

Yeniden oluyor her şey, yeniden,

Yanıyor Atatürk içimizde bak!

Atatürk, bu kara günü ak eden,

Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

Havanın bile bir coşkun hâli var,

Her yönden geliyor nisan kokusu.

Hasan Lâtif SARIYÜCE

GELDİ 23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp ARKIN

23 NİSAN BİR ARMAĞAN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Saip EGÜZ



İŞTE EN GÜZEL 23 NİSAN ŞİİRLERİ



DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK



23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilan

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram

Yükseldi bak ünümüz.

23 Nisan bizm

En şerefli günümüz!

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene...

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek,

Çünkü her Türk çocuğu

23 Nisan demek...

İsmail Hakkı SUNAT



EGEMENLİK ULUSUNDUR

Egemenlik ulusun olduğu günden beri,

Her gün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz.

Biz seyredenlerin kamaşıyor gözleri,

Asırları yılların içinde aşıyoruz...

Artık maziye gömdük mesafeyi, zamanı;

Her geçen gün andırır bir 23 Nisanı.

Kalplerde inkılabın bilinçli heyecanı,

Mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz.

Yolumuzda ışıktır demokratik meş'ale,

Biz milletçe bağlıyız ulusal ülkülere.

Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele.

Yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz.

Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;

Hepsinde aynı hamle, aynı güvenli umut.

Yuvalar şenlik dolu, gönüller ferah, mesut...

En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz.

Halil Refet TANIŞIK

23 NİSAN

Bu ne duru sabah, ne temiz hava,

Geliyor her yandan Nisan kokusu.

Sevinçten deliye dönmüş her yuva,

Sarmış gönülleri vatan duygusu.

Gelincikler gibi al al bayraklar,

Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

Sanki aslan bugün her Türk'ün oğlu!

Şu mini miniler tombul yanaklı,

Yerlerinde bile duramıyorlar.

Hepsinin elleri çifte bayraklı,

Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

Yeniden oluyor her şey, yeniden,

Yanıyor Atatürk içimizde bak!

Atatürk, bu kara günü ak eden,

Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

Havanın bile bir coşkun hâli var,

Her yönden geliyor nisan kokusu.

Hasan Latif SARIYÜCE



23 NİSAN

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI

23 NİSAN

Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

R. Gökalp ARKIN

23 NİSAN

Sanki her tarafta var bir düğün.

Çünkü, en şerefli en mutlu gün.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

İşte, bugün bir meclis kuruldu,

Sonra hemen padişah kovuldu.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Bugün, Atatürk'ten bir armağan,

Yoksa, tutsak olurduk sen inan.

Bugün yirmi üç Nisan,

Hep neşeyle doluyor insan.

Saip EGÜZ

ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ

Çocuk Bayramı'nda

Gelmiş katılmış aramıza,

Atatürk çocuk olmuş bakın:

Sallanıyor salıncakta!

Gülüyor gözlerinin içi,

Gülüyor,

Gökler, denizler kadar mavi.

Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size

Bayramların en güzelini".

"Dilerim, yurdumun çocukları,

Tüm çocukları dünyanın

Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;

Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...

Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".

Aziz SİVASLIOĞLU

ÇOCUK BAYRAMI

Arkadaşlar, sevinelim,

Hep gülelim, eğlenelim;

Sıkılmasın hiç canımız;

Çünkü bugün bayramımız...

Oyun, alay, dernek düğün,

Hepsi bizim işte bugün...

Çocuklara hor bakmayın;

İncitmeyin, esirgeyin...

Ana yurdun oğlu, kızı,

Umut veren şen yıldızı.

Yarınları parlatacak;

Şenlenecek her bir ocak...

Korunacak cumhuriyet,

Yükselecek bu memleket...

Ekrem ŞENOZAN

ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken

Kanatlanır gökyüzüne

Melek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Sarı saçlı, mavi gözlü

Bebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

Bulut olur,

Gökkuşağı olur

Deniz olur.

Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Pırıl pırıl saydam kanatlı

Kelebek olur.

Çocuklar şarkı söylerken

23 Nisanlarda

Dillerinde, gözlerinde

Yüreklerinde yalnızca

Bir dilek olur.

Teşekkürler Atatürk

Teşekkürler Atatürk

M. Macit TAŞ

EGEMENLİK BAYRAMI

Egemen bir milletin,

Coştuğu bir gündür bu!

Yurduma hürriyetin,

Koştuğu bir gündür bu.

Başımızda Atatürk,

Ülkümüz yüce Türklük,

Milletimin en büyük,

Sevdiği bir gündür bu.

23 Nisan'ı veren,

Bugünleri gösteren,

Büyük Atam diyor ki:

"Türk, çalış, övün, güven!"

ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU

ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU...

Daha bir ballanır uyku

Çocuklar kardeş oldu mu

Barışır artık kurt kuzu

Çocuklar kardeş oldu mu.

Düşler denizine doğru

Mutluluk bir yelken açar

Her yürek bir altın pınar

Çocuklar kardeş oldu mu.

Daha bir ışıldar akarsu

Çocuklar kardeş oldu mu

Kucaklaşır batıyla doğu

Çocuklar kardeş oldu mu.

Ne açlık kalır ne korku

Korudaki fidanlar gibi

Sevip sevip birbirini

Çocuklar kardeş oldu mu.

TAHSİN SARAÇ

23 NİSAN SÖYLEDİ

Bu yurdun, bu devletin,

Yüce Cumhuriyetin

Sahibiyiz çocuklar.

Bunları koruyacak,

Bu ülkeye uyacak

Yine biziz çocuklar!

Yirmi Üç Nisanların

Zevki çok, fakat yarın

Güç işimiz çocuklar!

Bu göklerin, bu yerin,

Kutlu emanetlerin

Bekçisiyiz çocuklar!

Atalardan şan alan,

Böyle temiz kan alan

Yalnız biziz çocuklar!

Türk'üz, ne mutlu bize!

Bu bayram kutlu bize!

Eğleniriz çocuklar!

RAKIM ÇALAPALA



23 NİSAN

23 Nisan...

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen çocuğum.

Eskiyi unut,

Yeni yolu tut,

Türklüğe umut,

Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

Küçüksün bugün,

Yarın büyürsün,

Her işte üstün

Sen ol çocuğum,

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.

HASAN ALİ YÜCEL

23 NİSAN

Nasıl sevinmez insan?

Bugün 23 NİSAN.

Bak süslenmiş dört bir yan,

Yaşasın 23 Nisan

Millet Meclisi kurduk,

Düşmanı yurttan kovduk.

Hürriyete kavuştuk;

Yaşasın 23 Nisan.

Egemenlik ulusun,

Sen bir Türk oğlusun.

Yurdumuzu korursun,

Yaşasın 23 Nisan.

Bugün gençlik günüdür.

Türklerin düğünüdür.

Milletimin ünüdür.

Yaşasın 23 Nisan.

SAMİ TUNCA

23 NİSAN

Şu 23 Nisanda,

Doğdu Millet Meclisi.

İşte o gün her yanda,

Yükseldi Türkün sesi,

Bunu her yıl çocuklar,

Kutlayalım sevinçle,

Egemenlik de yaşar,

Hep verirsek el ele.

SABRİ CEMİL YALKUT

23 NİSAN

Biz dünyaya gelmeden

Her yeri düşman almış.

Atatürk düşmanları,

Yurdumuzdan çıkarmışlar.

23 Nisan günü

Meclis kuruldu diye,

Büyük bayram verilmiş

Çocuklara hediye.

Gülelim eğlenelim,

Kutlayalım bayramı

Verelim hep el ele

Yükseltelim vatanı.

MELAHAT UĞURKAN

23 NİSAN

Gün aydın, gözün aydın,

Sayısız devrim saydın.

Dünyaya bin ün yaydın.

O mutlu Nisan bugün

Buldun taze can bugün.

İşte neşe, işte haz,

Sevincin çok, derdin az.

Bundan ünlü gün olmaz:

Her lezzete kan bugün,

O mutlu Nisan bugün,

Seyir için bu töreni,

Durma aç pencereni,

Sana onu vereni,

Saygıyla an bugün,

O mutlu Nisan bugün,

RIZA POLAT AKKOYUNLU

23 NİSAN

Bugün ne mutlu bize,

Haydi hep gülsenize,

Müjde dağa, denize,

Geldi 23 Nisan.

Sokaklar dolu bayrak,

Yollara kurulmuş tak,

Şöyle bir etrafa bak,

Geldi 23 Nisan.

FAHRUNNİSA ELMALI

23 NİSAN

Yirmi Üç Nisan geldi,

Dalgalansın bayraklar.

Bayramı ağaç bildi,

Kıpırdandı yapraklar.

Hakkındır güzel çocuk.

Oyna, sevin, hiç durma.

Şenlensin dört bir bucak,

Çalınsın davul, zurna.

Tutuşalım el ele,

Bir yere toplanalım,

Atamıza bak hele:

Tekrar tekrar analım.

Kıymetini kim bilmez,

Eşsiz güzel vatanın

Ruhuna leke gelmez,

Bu toprakta yatanın.

Okulumuz süslensin,

Bayrağımız yükselsin.

Kore'deki şehitler

Bugün bayrama gelsin.

Bakma küçük çağına,

Sen, kahraman bir ersin,

Tanrı Türk çocuğuna

Çok bayramlar göstersin.

İBRAHİM CESUR

23 NİSAN

Bugün Yirmi Üç Nisan,

Toplandı bütün vatan,

Millet Meclisimize

Atatürk oldu başkan

Kaldırdı hasta yurdu,

Yılmaz bir ordu kurdu,

Türk'ün şanlı sesini,

Dünyalara duyurdu.

Yükseldi bayrağımız,

Koparıldı bağımız,

Sultandan ayrılınca,

Kurtuldu toprağımız.

Türk çocuğu gül, sevin,

Yaşa yurdunda emin,

Bugünü an bayram et,

Bugün senindir, senin.

VASFİ MAHİR KOCATÜRK

23 NİSAN

23 Nisan'ı biz

Sevinçlerle bekleriz.

Bayrak, zincir, fenerle

Sınıfları süsleriz.

Okullar tabur tabur

Törenlere giderler.

Trampetler çalarak,

Yavrukurtlar geçerler.

Müsamere, oyunlar

Şenletir bu haftayı.

Unutmayız hiçbir gün,

Şanlı büyük Ata'yı.

MELAHAT UĞURKAN

HÜRRİYET BAYRAMIMIZ

Bugün tarih boyunca hür yaşamış bir millet,

Üstüne çökse dünya, hürriyet ister elbet!

İnsan için hürriyet, ekmek gibi, su gibi,

Hürriyetsiz sürünmek, ölüm uykusu gibi...

Üç kıtada sayısız devlet kurmuş Türklere,

Sömürge halkı gibi kim bakacak boş yere?

Türk'ü sömürge halkı gibi esir yaşatmak,

İnsan arslanı demir gibi bir kafeste kuşatmak,

Çaresiz ve tedbirsiz kalmış olsa da yine

Bunu Türk'e hoş görmek, yapmak kimin haddine?

Türk nasıl gündüz gözü geceye sapabilir?

Ne sultan yapabilir, ne düşman yapabilir?

Birinci Cihan Harbi, çullanmış bütün cihan:

Türklük için en çetin, en karanlık bir zaman...

Atatürk başa geçip silkinince ansızın,

Türklük hakkından gelmiş bin türlü imansızın,

Hür yaşamak azmini görürüz insanda biz,

Göğsümüz kabararak 23 Nisan'da biz.

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

23 NİSAN

Nasıl bayram etmez, sevinmez insan,

23 Nisan bu, 23 Nisan.

Türklük gerilemiş çaresiz kalmış,

Götürmüşken üç kıtaya şeref, şan.

Kalmış bir sultanın keyfine işler.

Nice yıllar olmuş Türkler perişan.

Gittikçe kuvvetsiz, çaresiz kalmış,

Dört yandan üstüne saldırmış düşman.

Milleti yüzüstü bırakıp kaçmış,

Canının derdine düşmüş de Sultan...

Ansızın işlerin başına geçmiş,

Milletin bağrından kopan kahraman...

Başlamış bir ölüm-dirim kavgası,

Sultana isyan bu, cihana isyan

Millet öyle büyük, baş öyle büyük,

Bakmış, parmağını ısırmış cihan...

Ana toprak için al bayrak için,

Tepe tepe gövde, dere dere kan...

Türk hak edince egemenliği,

Açılmış önünde bir şanlı meydan...

Kimsenin keyfine boyun eğmek yok,

Toplandığı tarih: 23 Nisan

Milletin adına Millet Meclisi,

Milletin isteği olsun her zaman...

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

HOŞ GELDİN 23 NİSAN

Günlerdir yolunu bekledik durduk.

Sen geleceksin diye çiçek açtı.

Bahçelerdeki bütün ağaçlar.

Leylekler yuvalarına döndü.

Toprak ısındı, uyandı karıncalar.

Çoluk çocuk yollara döküldü.

Bugün sevinç içindeyiz hepimiz,

Bayraklarla süsleniyor balkonlar.

Caddelere taklar kuruyor,

Bizim marşı çalıyor bandolar.

Nasıl sevinmeyelim geldiğine?

Okulda bayram, evde bayram, sokakta bayram...

Hoş geldin 23 Nisan!

Sana gözlerimizden sevinç,

Bahçelerimizden bahar getirdik.

Bari hemen bitivermese bu yolculuk...

Seni kucaklamaya geliyor bugün,

Köyler, şehirler dolusu çocuk.

ŞÜKRÜ ENİS REGÜ

EGEMENLİĞİN TADI

Bundan yıllarca önce,

Talihimiz ters dönünce,

Soldurdular yurdumuzda

Açan bütün çiçekleri,

Önümüzde, ardımızda,

Uçan ölüm böcekleri.

Kan rengindeydi ilkbahar

Bal yapamadı arılar.

Kuş seslerinin yerine

Top sesiyle yankılandı

Yaslı bağlar, sisli dağlar.

İşte böyle bir sırada,

Atatürk'üm Ankara'da

Kurdu yeni bir hükümet.

Egemenliğin tadını,

Tattı o günden bu yana,

Tarihlerin Ay-yıldızı.

Al bayrağında parlayan

Düşmanın bile övdüğü,

Türk adlı büyük millet.

M.NECATİ ÖNGAY

23 NİSAN ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de göstermiş olduğumuz büyük başarılara rağmen; aynı safta olduğumuz diğer devletler yenilince olunca bizde onlarla birlikte yenilmiş sayıldık. Bu yenilgiden sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile işgal ve istilaya uğramaya başlayan vatan topraklarının kurtarılması için acilen bir şeyler yapılması gerekiyordu.

Ülkemizin bu zor döneminde, bütün güçlüklere karşın, Milli Mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, kurtuluşun ancak milletçe birlik ve beraberlikle hareket edilmesi sonucu mümkün olacağı kanaatindeydi.

Yurdun bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığının tehlikede olduğu ilk olarak Amasya Genelgesi'nde açıkça ifade edildi. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar ile, vatanın bölünmez bir bütün olduğu, hiçbir yabancı devletin egemenliği altına girilmemesi hususu ile milli meclisin derhal toplanarak çalışması gerektiği sonucuna varıldı.

Nihayet, 23 Nisan 1920'de Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi açıldı. Millet iradesini esas alan meclisin açılış günü ile birlikte Türk halkı da egemenliğini ilan etmiş oldu.

23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün yıldönümü olarak kutlanmaya başlanan ulusal bayram, ilk kez 23 Nisan 1920'de "Hâkimiyeti Milliye Bayramı" olarak kutlanmıştır.

Atatürk, 23 Nisan 1924'te, 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş, bu tarihten 5 yıl sonra ise 23 Nisan 1929'da bu özel bayramı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan ilk defa 1929 yılında "Çocuk Bayramı" olarak da kutlanmaya başlanmıştır.

1930'lu yıllarda Çocuk Esirgeme Kurumunun gelenekselleştirdiği ve 23 Nisan–1 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Çocuk Haftası'nın başlangıcının da bu bayramla aynı güne rastlaması sebebiyle "Milli Hâkimiyet Bayramı" ile Çocuk Bayramı aynı gün kutlanmaya başlamıştır. Bu iki bayram 23 Nisan 1935 yılında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adı altında bir araya getirilmiştir.

Hâkimiyet-i Milliye bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışını kutlamak amacını taşırken; Çocuk Bayramı, savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocuklarını sevindirmek amacını taşımaktaydı. 1979'un, UNESCO tarafından "Çocuk Yılı" ilan edilmesiyle de bu bayram, uluslararası bir nitelik kazanmıştır.

1979'da, ilk olarak beş ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu milli bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen yabancı ülke çocukları katılmakta, şenlik boyunca Türk çocuklarının evlerinde misafir edilmektedir. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olan Türkiye, bu özelliği ile bizlere büyük gurur vermektedir.

1979'dan bu yana her yıl, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından geleneksel olarak 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlenmektedir. Bir hafta süren etkinliklere 8–14 yaş arası dünya çocukları davet edilmektedir. Program yaklaşık 16 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar olan süreci kapsamaktadır.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yurtdışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele, kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" çok büyük önem taşımaktadır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram, dünya çocukları arasındaki sevgi ve dostluk bağlarının gelişmesine katkı sağlamakta, tüm insanların barış içinde yaşaması gerektiğini en güzel şekilde ifade etmektedir.