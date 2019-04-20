Büyükçekmece'deki hayalet seçmen skandalında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Savcılık soruşturması kapsamında ifade veren şikâyetçilerin çarpıcı ifadelerine ulaşıldı. Büyükçekmece'deki soruşturmada ifade veren E.K.: Belediyede işçiyim. Ancak 9 yıldır ilçe dışında ikamet ediyorum. Seçim öncesi benimle birlikte 50 kişinin kimliklerini alarak adresimizi değiştirdiler.

123 KİŞİ TANIK OLDU

Savcılık, sadece Büyükçekmece'deki toplam 123 şahsın tanık sıfatıyla beyanları ile el yazı ve imza örneklerini aldı. 123 şahıs vermiş oldukları ifadelerde adres beyan forumlarındaki imzaların kendilerine ait olmadığını, yine bu 123 şahıs adres değişikliği yönünde kendi taleplerinin bulunmadığını, adres değişikliklerinin kendi istek ve iradeleri dışında yapıldığını beyan etti. 31 şahıs ise kendi irade ve isteği dışında kendisi adına beyan formu tanzim eden ve kendileri yerine imzalayan kişi ve kişilerden davacı ve şikâyetçi olduklarını beyan etti.

50 KİŞİNİN KİMLİKLİKLERİNİ ALIP ADRES DEĞİŞTİRDİLER

Bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınan E.K. ifadesinde kendisinin Büyükçekmece Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığını, 9 yıldır Büyükçekmece dışında ikamet ettiğini, 2 ay önce Fen İşleri'nde görevli Ömer Çebi isimli şahsın Fen İşleri'nde işçi olarak çalışan ancak ikametleri Büyükçekmece İlçesi dışında olan yaklaşık 50 kişi ile toplantı yaptığını, bu toplantıda Ömer Çebi isimli şahsın bu 50 kişiye yönelik olarak Büyükçekmece ilçesinde oy kullanabilmeleri için T.C. kimlik numaraları ile telefon numaralarını yazarak kendisine vermelerini istediğini, kendisinin de diğer 50 kişi ile birlikte bu bilgilerini Ömer Çebi isimli şahsa verdiğini kaydetti.

ÇALILŞANLARIN İKAMETGAHLARINI BÜYÜKÇEKMECE'YE ALDILAR

A.B. ise ifadesinde, kendisinin yaklaşık 3-4 aydır Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde bulunan Bella Costa Cafe isimli işyerinde çalıştığını, tarihten yaklaşık bir, bir buçuk ay önce kendilerinden sorumlu şef olan Osman Doğan isimli şahsın işyerinde çalışanları toplayarak kendilerinden TC kimlik numaralarını, seçimlerde oy kullanmak için ikametlerini buraya alacaklarını belirterek istediğini, bunun üzerine kendisi ve diğer işyeri çalışanlarının da T.C. kimlik numaralarını Osman Doğan isimli şahsa verdiklerini söyledi. Ç.S isimli bir başka cafe çalışanı da kimlik numarasını Osman Doğan'a verdiğini anlattı. Savcılık tarafından yapılan araştırmalarda; Büyükçekmece Albatros Restaurant, Büyükçekmece Sinanoba Bella Costa Cafe, Bakırköy Florya Kaşıbeyaz Restaurant, Bakırköy Beşyol Akaryakıt A.Ş. isimli işyerlerinde ilçe dışında oturan çalışanların ikametgahının B.Çekmece'ye alınmış olduğu görüldü.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Mecit Başalmaz, Ömer Çebi, Talat Üstündağ, Ayhan Ocakbaşı ve Osman Doğan isimli şahıslar gözaltına alındı, Osman Doğan tutuklanarak cezaevine konuldu.

SABAH