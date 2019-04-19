Büyükçekmece’de buhar olan ve vatandaşlıktan çıkarılan 3 bin 92 seçmenin listesine ulaştı!

31 Mart yerel seçimlerinde yaşayan oy hırsızlığına ilişkin belgelere ulaşıldı.

İstanbul Büyükçekmece ilçesinde seçmen kaydı silinen 3 bin 92 seçmenin listesine ulaştı. 24 Haziran 2018 milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanan 3 bin 92 seçmenin kaydının silindiği, söz konusu seçmenlerin bin 500'e yakın seçmenin AK Parti'ye kayıtlı kişi olduğu tespit edildi.







Mehmet Özgür Samanlı

SAMANLI, 3 BİN 92 KİŞİNİN SEÇMENİN KAYDINI SİLDİ!

Büyükçekmece Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan, personel azlığı iddiasıyla Büyükçekmece Belediyesi tarafından Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevlendirilen ve ilçede sahte seçmen kaydı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı'nın, 3 bin 92 seçmenin kaydını sildiği ifade ediliyor.

UYGUN: "KAYDIM SİLİNDİ, ŞAHSIM VE AİLEM OY KULLANAMADI"

SABAH gazetesine konuşan Alper Uygun, AK Parti'ye kayıtlı üye olduğunu, 24 Haziran seçimlerinde oy kullandığını, kaydı silindiği için hem kendisi hem de ailesinin 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanamadığını söyledi.







Alper Uygun

"BENİM VE AİLEMİN KAYDIMI MEHMET ÖZGÜR SAMANLI SİLDİ"

Alper Uygun, 23 Ekim 2018 tarihinde eşi ve kayınvalidesi ile Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğini, ikamet adresini kayın validesinin oturduğu adrese taşımak istediğini Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Özgür Samanlı'ya söylediğini anlattı.

"OTURDUĞUM BİNAYA BAŞKA BİR KİŞİYİ KAYDETMİŞ"

Alper Uygun şunları söyledi:

"Mehmet Özgür Samanlı'nın işlemlerimizi yaptı. Samanlı'ya ikamet ettiğimiz binanın üçüncü katında oturduklarını beyan ettik. Mehmet Özgür Samanlı binanın üçüncü katına değil de binanın dördüncü katına kaydetmiş. Beşinci katta oturan bina sakinlerini de bizim oturduğumuz yani üçüncü kattaki daireye kaydetmiş. Dördüncü katta oturan olmasına rağmen o daire İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde boş görünüyormuş bizi dördüncü kata kaydetmiş, beşinci kattakine bizim dairemize kaydetmiş. Üçüncü katta 25 Aralık 2018 tarihinde tekrar yeni bir işlemle binanın dördüncü katına başka birini kaydetmiş, bizi dördüncü kattan silmiş"

"KAYDIM TAMAMEN SİLİNMİŞ"

"MERNİS adresindeydiniz kaydım tamamen silinmiş. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşıyorum ama bir MERNİS adresim yok. Seçmen kağıdı elimize ulaşmayınca muhtarlığa gittim. Muhtar seçmen kağıdımın gelmediğini söyledi. Daha sonra Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu'na gittim. Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu'nda çalışan görevliler, 25 Aralık 2018 tarihinde yapılan güncelleme ile MERNİS adresimizin silindiğini ve herhangi bir yerde kaydımızın görünmediğini söyledi. Bunun üzerine Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü'ne gittim."

"BENİM VE AİLEMİN SEÇME HAKKI GASP EDİLDİ VE SEÇİMLERDE OY KULLANAMADIK"

"Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu'nda görevliler oturduğum binada beşinci katta oturan bina sakinlerinin üçüncü kata kaydedildiğini dördüncü kata başkasının kaydedildiğini ve bizim Lanus adresinden silindiğimizi onayladı. Elimizdeki belgelerle binanın üçüncü katındaki dairede oturduğumuzu beyan etmemiz üzerine tekrardan binanın üçüncü katındaki daire adrese dayalı kayıt sisteminde kaydınız oluşturuldu. Ama bu yapılan operasyonlarla benim ve ailemin seçme hakkı gasp edildi ve seçimlerde oy kullanamadık. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullandık ama yerel seçimlerde bu yapılan operasyondan dolayı ne ben ne de ailem oy kullanamadı. Bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç durusunda bulunduk."

UYSAL: "BÜYÜKÇEKMECE'DE BİN 92 SEÇMENİN HİÇBİR YERDE KAYDI YOK. VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMIŞ GİBİ"

Cumhur İttifakı AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Büyükçekmece'de seçmen kaydından düşürülenler arasında yaklaşık 3 bin 92 seçmenin hiçbir yerde kaydı yok" demişti.

Uysal, 24 Haziran'dan itibaren yaklaşık 8 aylık süre içinde burada 172 bin 351 seçmenden toplam 11 bin 954 seçmen düşürüldüğünü, bu sürede 14 bin 264 seçmenin Büyükçekmece'ye kaydının yapıldığını açıkladı.

Uysal; "11 bin 954 ve 14 bin 264 dediğimiz zaman yaklaşık 26-27 bine yakın bir seçmen hareketliliği olmuş. Özellikle burada 11 bin 954 seçmen içerisinde yani Büyükçekmece'de seçmen kaydından düşürülenler arasında yaklaşık 3 bin 92 seçmenin hiçbir yerde kaydı yok. Şu anda Türkiye'nin hiçbir yerinde seçmen kayıtları yok. Bu ne manaya geliyor? Aslında bir nevi vatandaşlıktan çıkartılmış gibi...." ifadelerini kullandı.

Uysal, Büyükçekmece'deki tartışmanın temelinin bu olduğunu vurgulayarak, "Seçmen kayıtları üzerindeki değişiklikler organize ekip olarak yapılabiliyor. Toplamda 26 bin seçmen hareketliliği varsa bunu bir kişinin, birkaç kişinin yapabilmesi, kurumların verilerini kullanmadan yapabilmesi mümkün değil" demişti.

KENAN KIRAN / SABAH