Polis ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün İstanbul il yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 17 kişiye yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklanırken 4'ü için adli kontrol hükümleri uygulandı.

11 ŞÜPHELİ ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Beylikdüzü il yapılanmasında yer alan 11 şüpheli şahıs tespit edildi. Ayrıca örgütün sözde TSK yapılanması içerisinde Üsküdar ve Kadıköy il yapılanmasında yönetici konumunda faaliyet gösteren 6 şahıs belirlendi.

BYLOCK KULLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Tespit edilen toplam 17 şüpheli şahsın FETÖ il yapılanmasında görev aldıkları ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında örgütün il yapılanmasında çalışmalara devam ederek örgütün ayakta kalmasına yönelik faaliyet içerinde bulundukları öğrenildi. Şüphelilerin örgütün kriptografik haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları bilgisine ulaşıldı.

14 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik çalışmaların ardından şüphelilere yönelik 16 Nisan'da operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 4'ü için adli kontrol hükümleri uygulandı.



Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam ediyor.