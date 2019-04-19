Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'hayalet seçmen' skandalı soruşturmasıyla ilgili önemli bir belgeye ulaşıldı.
Bahse konu belgede, Büyükçekmece'de kontrol edilen toplam 31 bin 907 şahsın adreslerinin incelendiği belirtildi. Bunlardan 8 bin 975 kişinin gösterildiği adreslerin; inşaat, boş arsa ya da ikamete uygun olmayan yerler olduğu tespit edildi. Bu tespit Büyükçekmece'de yaklaşık 9 bin hayali seçmenin kütüklere yazıldığını kanıtlıyor. 22 bin 332 ikişinin ise kütüğe doğru şekilde yazıldıkları belirlendi.
Belgeye göre 9 bin hayalet seçmenden, toplam 3 bin 71'nin 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullandıklarına dair imzalarının bulunduğu da tespit edildi. Belgede Büyükçekmece'deki soruşturmanın AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen 17 Ocak 2019 tarihli dilekçe ile başladığı hatırlatıldı. Bir başka deyişle AK Parti, seçimlerden 2.5 ay kadar önce Mehmet Özgür Samanlı adlı Nüfus Müdürlüğü'nde görevli şahsın hayalet seçmen kaydı yaptığının anlaşılması üzerine usulsüzlük başvurusu yaptı. Samanlı 17 Ocak'ta gözaltına alındı, 18 Ocak'ta ise Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.
Mehmet Özgür Samanlı
Belgede, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından beyanları alınan toplam 123 şahıs, vermiş oldukları ifadelerde adres beyan formlarındaki imzaların kendilerine ait olmadığını, adres değişikliği yönünde kendi taleplerinin bulunmadığını, adres değişikliklerinin kendi istek ve iradeleri dışında yapıldığını beyan etmişlerdir. Bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınan şahıslardan 31'i, kendi irade ve isteği dışında kendisi adına beyan formu tanzim eden ve kendileri yerine imzalayan kişi ve kişilerden davacı ve şikâyetçi olduklarını beyan etmişlerdir" deniliyor.
MÜŞTEKİLER DOĞRULADI
Belgede adlarına kendi iradeleri dışında beyan formu tanzim edilen müştekilerin ifadelerine ilişkin ayrıntılar da yer alıyor. Bu müştekilerden E. K., bilgi sahibi sıfatıyla alınan ifadesinde, Aralık 2018'de e-devletten işlem yaptığı esnada ikametinin Büyükçekmece ilçesinde bilmediği bir adrese kaydedildiğini öğrendiğini anlattı. Diğer müşteki A.B. ve Ç.S. de aynı doğrultuda ifade verdi. Yapılan araştırmalar, müştekilerin ifadelerini doğruladı.
SABAH
Bahse konu belgede, Büyükçekmece'de kontrol edilen toplam 31 bin 907 şahsın adreslerinin incelendiği belirtildi. Bunlardan 8 bin 975 kişinin gösterildiği adreslerin; inşaat, boş arsa ya da ikamete uygun olmayan yerler olduğu tespit edildi. Bu tespit Büyükçekmece'de yaklaşık 9 bin hayali seçmenin kütüklere yazıldığını kanıtlıyor. 22 bin 332 ikişinin ise kütüğe doğru şekilde yazıldıkları belirlendi.
KAYITLARI SAMANLI YAPTI
Belgeye göre 9 bin hayalet seçmenden, toplam 3 bin 71'nin 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullandıklarına dair imzalarının bulunduğu da tespit edildi. Belgede Büyükçekmece'deki soruşturmanın AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen 17 Ocak 2019 tarihli dilekçe ile başladığı hatırlatıldı. Bir başka deyişle AK Parti, seçimlerden 2.5 ay kadar önce Mehmet Özgür Samanlı adlı Nüfus Müdürlüğü'nde görevli şahsın hayalet seçmen kaydı yaptığının anlaşılması üzerine usulsüzlük başvurusu yaptı. Samanlı 17 Ocak'ta gözaltına alındı, 18 Ocak'ta ise Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.
Mehmet Özgür Samanlı
Belgede, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından beyanları alınan toplam 123 şahıs, vermiş oldukları ifadelerde adres beyan formlarındaki imzaların kendilerine ait olmadığını, adres değişikliği yönünde kendi taleplerinin bulunmadığını, adres değişikliklerinin kendi istek ve iradeleri dışında yapıldığını beyan etmişlerdir. Bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alınan şahıslardan 31'i, kendi irade ve isteği dışında kendisi adına beyan formu tanzim eden ve kendileri yerine imzalayan kişi ve kişilerden davacı ve şikâyetçi olduklarını beyan etmişlerdir" deniliyor.
MÜŞTEKİLER DOĞRULADI
Belgede adlarına kendi iradeleri dışında beyan formu tanzim edilen müştekilerin ifadelerine ilişkin ayrıntılar da yer alıyor. Bu müştekilerden E. K., bilgi sahibi sıfatıyla alınan ifadesinde, Aralık 2018'de e-devletten işlem yaptığı esnada ikametinin Büyükçekmece ilçesinde bilmediği bir adrese kaydedildiğini öğrendiğini anlattı. Diğer müşteki A.B. ve Ç.S. de aynı doğrultuda ifade verdi. Yapılan araştırmalar, müştekilerin ifadelerini doğruladı.
SABAH
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