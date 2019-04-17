İstanbul Büyükçekmece'de organize oy vurgunu ile ilgili yürütülen savcılık soruşturmasında ilginç bulgulara ulaşıldı. Yaklaşık 10 bin sahte seçmen kaydı yaptığı belirlenen Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü memuru Mehmet Özgür Samanlı'nın CHP 'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 'le irtibatı tespit edildi.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde, Büyükçekmece Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışırken Nisan 2017'de Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü'ne geçici görevlendirme ile geçen Samanlı, sahte seçmen kaydı yaptığı belirlenince 19 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Soruşturma kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve 5 başkan yardımcısınının da 'sahte seçmen' kaydı ile ilgili ifadesi alındı.



TELEFON GÖRÜŞMESİ

Başkan Akgün ifadesinde, sahte seçmen kaydı yapan Samanlı'yı tanımadığını ileri sürdü. Ancak başsavcılık, Samanlı'nın HTS kayıtlarını incelediğinde ise ilginç bilgilere ulaştı. Şüphelinin nüfus müdürlüğüne geçtikten sonra CHP'li Belediye Başkanı Hasan Akgün ile 2 defa, Akgün'ün bir yardımcısı ile 14, diğer yardımcısı ile de 2 defa telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Bu çarpıcı deliller dosyaya konuldu.



SABAH



