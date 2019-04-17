Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Üsküdar Paşakapısı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Özgür Samanlı'dan kendisine ait cep telefonunun şifresi istendi veya parmak iziyle cep telefonunu açması talep edildi. Samanlı, cep telefonu şifresini unuttuğunu, unuttuğu için cep telefonunu açamayacağını iddia ederek, "Hiçbir şekilde (cep telefonunun şifre veya parmak izini) hatırlamayacağım" ifadelerini kullandı.



SAHTE SEÇMEN KAYITLARININ NASIL YAPILDIĞI ÇIKACAK

Samanlı'nın, cep telefonu şifresini verdiği takdirde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün veya belediye yetkilileriyle irtibatının çıkacağı, Samanlı'nın WhatSapp yazışmalarından sahte seçmen kayıtlarının Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne nasıl işlendiğinin tespit edileceği ifade ediliyor.



ŞİFRE VE PARMAK İZİNE İLİŞKİN ŞİFRENİN KALDIRILMASI İSTENDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun 23 Ocak 2019 tarih ve 2019/2708 sayılı talimat yazısı ve Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nin 19 Ocak 2019 gün ve 2019/390 iş sayılı kararı gereğince Üsküdar Paşakapısı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne gidildi. Mehmet Özgür Samanlı görevlilerce Kurum Sorumlu Başmemurluğu'na çağrıldı. Samanlı'ya, cep telefonu ile SIM kartın belirlenen şifre ve parmak izine ilişkin şifrenin kaldırılmasına rıza gösterip göstermeyeceği soruldu.





SAMANLI: HİÇBİR ŞEKİLDE HATIRLAMAYACAĞIM

Samanlı; cep telefonu şifresini unuttuğunu, unuttuğu için açamayacağını iddia etti. Başsavcılık yetkilileri, Mehmet Özgür Samanlı'ya cep telefonunun şifresi yada parmak izini hatırlamaya çalışmasını istendi. Samanlı, "Hiçbir şekilde (şifreyi veya parmak izini) hatırlamayacağım için bu konuda yardımcı olamayacağım" dedi.



İMAJ ALMA VE İNCELEME İŞLEMİ YAPILAMADI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinin, Mehmet Özgür Samanlı'nın IPHONE marka cep telefonu ve bu cep telefonuna takılı ICCID numaralı SIM kart üzerinde herhangi bir imaj alma ve inceleme işlemi yapılmadığı öğrenildi.



Mehmet Özgür Samanlı; "resmi belgede sahtecilik" ve "298 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarını işlediği iddiasıyla 18 Ocak 2019 tarihinde tutuklandı.



5 BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ŞÜPHELİ!

Büyükçekmece'de sahte seçmen usulsüzlüğüne ilişkin soruşturmada; Büyükçekmece Belediye Başkan yardımcıları Başak Sancar, Nuraydın Sak, Ömer Kazancı, Mehmet Başaran ve Adem Yazır'ın şüpheli olduğu ve soruşturma kapsamında ifade verdiği öğrenildi.





YAZIR: HAYRETTİN ALTUNOK'UN İMZASI VAR

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı soruşturma kapsamında verdiği ifadede; "Mehmet Özgür Samanlı'nın görevlendirme yazısında Belediye Başkan Vekili olarak Hayrettin Altunok'un imzası vardır. Muhtemelen o dönemde belediye başkanımız görev nedeniyle izinli yada yurtdışında olması nedeniyle başkanlık görevine Hayrettin Altunok vekalet etmekteydi" dedi.



YAZIR: BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİM

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır da, soruşturma kapsamında verdiği ifadede; "Adresleri oturulabilir şekilde sisteme ne şekilde kaydedildiğine dair bilgi sahibi değilim. Personel belediyeden başka kuruma görevlendirildiğinde görevlendirildiği tarihten sonraki yetki ve sorumluluk yeni görevlendirildiği kuruma aittir" iddiasında bulundu.



Büyükçekmece Belediye Başkan yardımcıları Başak Sancar, Nuraydın Sak, Ömer Kazancı, Mehmet Başaran ve Adem Yazır'ın, "resmi belgede sahtecilik" ve "298 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarını işlediği iddiasıyla şüpheli olduğu öğrenildi.



AKGÜN DE, SORUŞTURMA KAPSAMINDA ŞÜPHELİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sahte seçmen usulsüzlüğüne ilişkin soruşturmada şüpheli... Akgün'ün; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada, "resmi belgede sahtecilik" ve "298 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılanıyor.

KENAN KIRAN / SABAH