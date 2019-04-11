Büyükçekmece'deki seçim yolsuzluğunda yeni detaylar: 7 bin adres kontrol edildi,  3 bin kişi kayıp!

İstanbul Büyükçekmece'de CHP'li belediyenin sahte seçmen skandalında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Boş arsaların hazır konut gibi gösterildiği, konteyner ya da hangarlara apartman kaydı düşülüp içinde yüzlerce kişi yaşıyormuşçasına belge hazırlandığı skandalda yeni detayları AK Parti'li Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal verdi. İlçenin nüfus müdürlüğünde görev yapan ve şimdi tutuklu durumdaki Mehmet Özgür Samanlı'nın, sözkonusu usûlsüz işlemleri yapabilmesi ve Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'ne veri girebilmesi için ilk kaydın belediyedeki 'numarataj' sistemiyle açılması gerektiğini söyleyen Uysal, bu nedenle sözkonusu hilenin 'organizasyon' olmadan yapılamayacağına dikkat çekti. Halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Uysal, sahte seçmen iddiasıyla sarsılan ilçede seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

27 BİNLİK SEÇMEN HAREKETİ

"24 Haziran 2018 seçimlerinde Büyükçekmece'de seçmen sayımız 172 bin 351. Bugün 174 bin 661. Aradaki fark 2 bin 100 civarında. Niye bu kadar az fark varken niye bu kadar büyük tartışma var? Özellikle CHP'liler bunun üzerinden tartışılacak bir şey yok diyerek konuyu kapatmak istiyorlar. 24 Haziran'a göre 2 bin 100 civarında artış olsa bile yüzde oranı itibariyle Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan seçmen hareketi yaşanmış. 172 bin 351 seçmenden toplamda 11 bin 954 seçmen kayıttan düşürülmüş. Bu düşürülenler içerisinde ölenler, yurt dışına çıkanlar, askere gidenler, il dışına gidenler var, bir de hiçbir yerde seçmen olamayanlar var. Bunların yerine ise toplamda 14 bin 264 seçmen yeni kayıt açılmış. Yani yaklaşık 26-27 bine yakın seçmen hareketi olmuş. 11 bin 954 seçmen içerisinden yaklaşık burada 3 bin 92 seçmenin hiçbir yerde seçmen kaydı yok. Bir nevi vatandaşlıktan çıkarılmış gibi."

BAŞLANGIÇ BELEDİYEDEN

"Değişiklikler bir organize ekip olarak yapılabiliyor. Bunu bir kişinin yapabilmesi, kurumların verilerini kullanmadan yapabilmesi mümkün değil. Adrese Dayalı Kayıt Sistemi çıktıktan sonra seçmen listelerinin güncellenmesi ancak belediyeden alınan numarataj sistemi üzerindeki adrese dayalı sistemle olur. Yani boş bir arsaya kayıt yapılamaz; konteynere, herhangi işyerine kayıt yapılamaz. Nüfustaki şahsın kayıt yapabilmesi için belediyeden gerekli olan numarataj sistemindeki adresin verileriyle belli olması gerekiyor. Başlangıç oradan başlamış. Sahte seçmen yazılabilmesi için numarataj sistemiyle adresler oluşturulmuş. Boş arsasındaki bina projesi sanki binası bitmiş gibi adres kayıt sistemine açılmış. Ruhsatı alınan ancak henüz temeli atılmayan yerleri bina var gibi göstererek orada adres oluşturulmuş. Büyükçekmece'de yazlık olarak kullanılan yerlerde boş olan adreslerin sahte seçmen kaydı yapılabilecek listeye alınması olmuş. Yine Büyükçekmece'de herhangi bir iş yeri olup da işyeri kaydı olan yerler konut gibi gösterilmiş."

HAYALİ KAT EKLEYİP SEÇMENİ KATLADILAR

"Seçmen listesinde ismi bulunan herhangi bir vatandaşın boş arsaya kaydı, belediye tarafından oluşturulan sahte adresle yapılmış. Ya da herhangi bir vatandaş 'benim haberim yok ama benim evimde seçmenler var' dediğinde bu da aynı şekilde burada mal sahiplerinin haberi olmadan burasını 'ikinci yazlık konut' olarak göstererek oraya da sahte seçmen kaydı yapılmış. Normal olarak ruhsat alınmış veya herhangi bir boş bina var. O boş binanın üzerinde iki kat daha varmış gibi hayali kat gibi gösterip üzerine seçmen yazılabilecek adresler oluşturulmuş. Şu binada en fazla 36 daire numarası var. 46 gösterilmiş daire sayısı; iki kat daha seçmen ilavesi yapılmış. Bu tamamen usûlsüzlük. Hiç katı olmayan bir yere ilave kat göstermek vahim bir durum. Büyükçekmece'deki seçimler iptal edilirse, buradaki trafiğe baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri de bundan etkilenir."

7 BİN KONUTA BAKILDI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Büyükçekmece'deki seçime ilişkin YSK'nın kararı beklenirken taşıma seçmen usûlsüzlüğüne dair soruşturma da devam ediyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ilçeye başka il ve ilçelerden getirildiği iddia edilen 11 bin 186 seçmenin izini sürüyor. Bini aşkın polis, hayali seçmen yerleştirildiği belirlenen 7 bin konutu tek tek kontrol ediyor. Adreslere giden polisler, kapıları çalarak sahte seçmen aradı. Polis, adres kayıtları görünen fakat binalarda bulunmayan sahte seçmenleri bina sakinlerine sordu. Dairelere gelen faturalara bakan polisler, kiracı olduğu söylenen bazı seçmenler için ev sahiplerinden kira kontratı göstermesini talep etti. Seçmen listelerinde kayıtları görülen fakat ikamet gösterdikleri adreslerde bulunamayan sahte seçmenler hakkında tutanak tutuldu. Apartman yöneticileri, bina sakinleri ve kapıcılar da şahit gösterilerek sahte seçmenlerin belirttikleri adreslerde oturmadıkları kayıt altına alındı.

Polislere kontrole gittikleri adreslerden bazılarında börek ikram edildi.

3 BİN KİŞİ 'YOK'

Polis ilk gün gittiği adreslerde kayıtlarda göründüğü halde 3 bine yakın kişinin adreslerde olmadığını belirledi. Dün de yine çok sayıda kişinin adreslerinde olduğu belirtildi ancak resmi bir rakam verilmedi. Çalışmaların bugün de devam etmesi bekleniyor. Adreste bulunamayanlar hakkında tanzim edilen tutanakların soruşturma dosyasına gireceği, konuyla ilgili iddianamenin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı öğrenildi.

KAYDIMIZ SİLİNDİ

Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi Dergah Sokak'ta kayınvalidesi ile birlikte yaşayan AK Parti'li Alper Uygun ve eşi Burçin Uygun yerel seçimlerde kayıtları silindiği için oy kullanamadı. Uygun, 2018 yılı ekim ayında kayınvalidesi Müzeyyen Akay'ın 40 yıldır ikamet ettiği eve taşındı ve nüfus müdürlüğüne giderek adres kaydını güncelledi. Uygun'un adres kaydını ocak ayında tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı yaptı. Samanlı kayıtları yanlış yaptığı için Uygun ve ailesi MERNİS kayıtlarından silindi ve oy kullanmadı.

İŞTE 5 ÇAKMA SEÇMENİN BELGESİ

Taşıma seçmen operasyonunun şahitlerinden birisi de MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın. Seçimlere kısa bir zaman oturmak üzere bir sitede ev kiraladığını ifade eden Aydın, bulunduğu adrese 5 kişinin seçmen kağıdının geldiğini ifade etti. Bu kayıtların kendisi eve taşınmadan önce yapıldığını, ancak o evde hiçbir zaman bu isimde insanların oturmadığını ifade eden Aydın, "Araştırdık. Bu insanlar burada oturmadıkları halde oy kullanmış. Aynı isimler daha öncede sürekli adres değiştirerek burada oy kullanmış. Bunu belirledikten sonra bu bilgileri Mevlüt Uysal beyle paylaştım" ifadelerini kullandı.

ŞİPŞAK HIRSIZLIK

MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı'nın evinde bile çok sayıda kişinin oturuyor gösterildiğini kaydeden Mevlüt Uysal, "İlçe başkanımız kendi evinde oturuyor uzun zamandır. Ta ki seçim sabahı MHP'li ilçe başkanımıza görevlilerin sizin evinizdeki, seçmenlerin seçmen kağıtlarını getirdim dediğinde haberi oluyor" dedi. Uysal, AK Parti teşkilatının 31 Mart öncesinde seçmen listesindeki oynamalara ilişkin neden kapsamlı işlem yapamadığı eleştirisini ise şöyle cevapladı: "Biz, seçmen listeleri askıya çıktığında AK Partililer listelerde görünmeyince kontrol ettirdik. Sonra hızlı bir şekilde 736 seçmen kaydına itiraz ettik. Biz o itirazımızı yaptığımız anda aynı seçmenlere CHP de itiraz etti. 736 seçmen listesinden 717'sinin kaydı donduruldu. Kaydı dondurulan seçmenlerin adreslerine baktık ki güncelleme esnasında 830 seçmen kaydı daha yapılmış. Hem itirazlara bakalım dedik hem de bu arada 830'a itiraz ettik. Kanunda itiraz yapıldığında kolluk kuvveti tarafından birebir tespit yapılması gerekiyor. Süre o kadar az ki... Bu kadar adrese ulaşabilmeleri mümkün değil polisin. İlçe seçim kurulu tespit yapılamadığından dolayı itirazımızı reddetti. İl Seçim Kurulu da reddetti, YSK da reddetti. Bu kadar yüksek seçmen hareketinin olduğu bir ortamda böyle bir kontrol imkanı olmuyor. Bu seçmen kaydırması değil, başka bir şey. 8 ayda bu kadar yüksek bir oranda yaklaşık yüzde 20'ye yakın bir seçmen hareketi. O askı süresi esnasında kolluk kuvvetinin kontrolü fiilen mümkün değil."

SEÇMEN PAZARINA ÇEVİRMİŞLER

Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne işçi kadrosuyla giren ve kendisine hayali adreslere seçmen kaydı girmesi için kritik bir görev verilen Mehmet Özgür Samanlı'nın diğer memurların 4 katı işlem yaptığını belirten Mevlüt Uysal, "Günlük olarak diğer memurlar, 100 kayıt işlemi yaparken, o şahsın yaptığı kayıt işlemi sayısı 400 ve belediyeden sahte oluşturulan adreslere kayıt yapılan seçmenlerin tamamına yakını o şahıs üzerinden gitmiş. 17 Ocak'ta şikayet dilekçesi verdik, 18 Ocak'ta bu şahıs tutuklandı. Kendisine yardımcı olanlardan Osman Doğan tutuklandı. Belediyelerde bu organizasyon için görev alan muhakkak birileri var ki böyle bir şey olsun. İlçede belediye başkan yardımcısı 5 kişi ifadeye çağrıldı. Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de ifadeye çağrıldığını biliyoruz" dedi. Büyükçekmece'de belediyeye işi düşen vatandaşlara CHP'li yöneticilerin 'seçmen getir' dediğini, bunu da ilçedeki tüm vatandaşların bildiğini anlatan Uysal, "Belediyenin kafeteryası, 'sen bu kadar seçmen bildirmek zorundasın' diye sayı bildiriyor. Şahıs, isim ve TC numarası bildiriyor. Mehmet Özgür Samanlı'nın 'telefon şifremi unuttum' diyerek WhatsApp yazışmalarını vermediğini biliyoruz. 'Seçmen getir' diyenler de seçim günü getirip o şahıslara oy kullandırtıyor. Bu yöntemle yüzde 10'a yakın oy kullandırıldı. Bunu yapanlar belediyenin kiracısı olanlar" diye konuştu.

Hasan Akgün​

2016'DA BAŞLADI

Büyükçekmece'de büyük seçmen transferinin başlangıcı 2016 yılına dayanıyor. Büyükçekmece Kaymakamlığı 19 Aralık 2016'da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'na bir yazı göndererek bir talepte bulundu. Yazıda nüfus müdürlüğünde eksik kadro olduğu belirtilerek 2 personel talep edildi. Belediye ise talep doğrultusunda 2 isim gönderildi. Büyük seçmen hareketliliği de böyle başladı. 2 isimden birisi olan eski belediye personeli Mehmet Özgür Samanlı sadece 2018 yıllında tek başına 7 bin işlem yapıp 21 bin usulsüz seçmen kaydı yaptı. Bu işlemlerin bir kısmını sahte imzalarla seçmenin bilgisi dışında gerçekleştirdi. Bir kısım adres beyan formları ise imzasız işleme aldı. Skandal bununla kalmadı. Seçmenlere adres verilirken de hukuk ayaklar altına alındı. Boş arsalara hayali ruhsatlar tanzim edilerek bina varmış gibi gösterildi. Bazı binalara da sahte ruhsatlarla hayali katlar ilave edildi. Hatta iş yerleri ve hayvan barınağı bile ikamet gibi gösterilerek tüm bu yerlere seçmen kaydedildi. Tüm usûlsüzlüklerden dolayı Samanlı ve ona yardım eden Osman Doğan 18 Ocak 2019'da tutuklandı. Ancak arazilerin ruhsatlandırılması, binalara sahte ruhsatlarla kat ilave edilmesi, iş yerlerinin konut gösterilmesi gibi işlemlerin sadece belediye tarafından yapılabileceği, nedenle soruşturmanın belediyeye uzanacağı belirtiliyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE İPTAL BEKLENİYOR

AK Parti, 'olağanüstü itiraz'la seçimlerin iptalini istediği Büyükçekmece'deki sahte seçmen skandalıyla ilgili delilleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Gözler, masasında klasörler halinde delil bulunan YSK'nın vereceği karara çevrildi. YSK, seçimin iptaline karar verirse Büyükçekmece'de 2 Haziran'da yeniden seçim yapılacak.