Büyükçekmece'deki skandalda FETÖ parmağı mı var?

İstanbul'da 31 Mart seçimlerinde büyük bir usulsüzlüğe imza atıldı. Bu usulsüzlüğün en çok yapıldığı bölge ise CHP yönetiminde yer alan Büyükçekmece oldu.

SAHTE SEÇMEN KAYDINI YAPAN O EKİP...

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 2017 yılında belediyeden görevlendirneyle Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gönderdiği Mehmet Özgür Samanlı ile sahte seçmen kayıtlarına başladı.







7 binin üzerinde şüpheli seçmen kaydı yapan Samanlı ve beraberindeki ekip 31 Mart seçimlerine kadar Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından tamı tamına 14 bin 263 hayali seçmen kaydı yaptı. Söz konusu seçmenler; tavuk kümesleri, büyükbaş hayvan dolu ahırlar, TIR garajları, market depolarında yaşıyormuş gibi gösterildi. Ayrıca taşımaların imzasız evraklarla bile yapıldığı tespit edildi.





BAŞDANIŞMANLIĞINI YAPAN O FETÖ'CÜ İSİM...

Diriliş Postası'ndan Sabri İşbilen'in haberine göre sahte seçmen skandalı akıllara CHP'li Hasan Akgün'ün işgalci terör örgütü FETÖ ile ilişkisini gündeme getirdi. FETÖ'nün 12 kişilik A takımında yer alan, örgütte Gülen'den sonraki kişi olarak görülen, FETÖ çatı davası, KPSS sorularının sızdırılması, şike, Rus Büyükelçisinin öldürülmesi gibi birçok davada sanık olarak yer alan firari terörist Şerif Ali Tekalan, uzun süre Akgün'ün başdanışmanlığını yaptı.





PARİS'E KAÇTIĞINDA BİLE İRTİBATINI DEVAM ETTİRDİ

Tekalan, Paris'e kaçtığında bile Akgün ile olan irtibatını devam ettirdi, belediyeden para almayı sürdürdü. Söz konusu durumsa sahte seçmen operasyonunda FETÖ parmağının olabileceğini bir kez daha akıllara getirdi.