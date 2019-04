Büyükçekmece'de yaşanan sahte senet skandalına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. SABAH, Büyükçekmece Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan, personel azlığı iddiasıyla Büyükçekmece Belediyesi tarafından Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevlendirilen ve ilçede sahte seçmen kaydı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı'nın polis ifadesine ulaştı.



SAMANLI: "BU BİNADAKİ ŞAHISLARIN KAYITLARINI HATIRLAMIYORUM"

Resmi belgede sahtecilik ve 298 Sayılı Seçim Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı; aralarında Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde oturanların da bulunduğu 353 kişinin Büyükçekmece'ye ilçesine kaydını taşınmasına ilişkin işlemleri kendisinin yaptığını doğruladı. Samanlı; kaydını yaptığı 353 kişinin ikametinde oturmadığına ilişkin soruya; "Bu binadaki şahısların kayıtlarını hatırlamıyorum" dedi.





TOPLU HALDE KAYITLAR YAPMIŞ

Mehmet Özgür Samanlı'nın; Büyükçekmece ilçesinde Rezzan Sokak A Blok No:6 ve devamında dairelere 129, Yengeç Sokak Dış Kapı No:2'de ve devamındaki dairelere 50 kişinin kaydını yaptı.

Samanlı; Hürriyet Mahallesi Dalgıç Sokak No:8 numaralı binanın 3-4-5-7-8 numaralı dairelerinde toplam 14 şahsın kaydını yaptı. 353 kişinin hiçbiri dairesinde oturmuyor.

Mehmet Özgür Samanlı'nın avukatı Hakan Akkuş da, müvekkilinin Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde 7 bin 200 giriş yaptığını açıkladı.



SAMANLI, 13 SENEDİR BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞIYOR

Mehmet Özgür Samanlı ifadesinde; 2006 yılı Aralık ayından beri Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde zabıta memuru olarak görev yaptığını söyledi.

Samanlı, 2017 Nisan ayında Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde geçici olarak görevlendirildiğini iddia ederek, "2018 yılı Temmuz veya Ağustos aylarında ise ehliyet ve pasaport nüfus müdürlüklerine devredildiğinden dolayı nüfus müdürlüğünün yapmış olduğu iç görevlendirmede Adres Nakil ve Beyan Kısmında görevlendirildim" ifadelerini kullandı.



14 KİŞİ ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ'NDEN TAŞINMIŞ

Mehmet Özgür Samanlı'ya; Hürriyet Mahallesi Dalgıç Sokak No:8 numaralı binanın 3-4-5-7-8 numaralı dairelerinde toplam 14 şahsın adres nakil işleminin Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerindeki adreslerden yaptığının tespit edildiği hatırlatıldı.



Samanlı'nın; 14 kişinin kaydının yaptığı adres, Büyükçekmece Dalgıç Sokak 8 numaralı bina. Binanın inşaat halinde olduğu, pencere ve kapılarının takılı olmadığı, iç ve dış sıvalarının mevcut olmadığı, binanın ikamete elverişli olmadığı halde ikamet edenler varmış gibi 14 şahsa ait ikamet kaydı yapıldığı ancak bu şahısların belirtilen adreste ikamet etmediklerini tespit edildi.



Samanlı; 14 kişinin adresinin Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinden taşınmasına ilişkin soruya; "Ben bu işlemleri şahısların beyanlarına istinaden yaptım. Bu binadaki şahısların kayıtlarını hatırlamıyorum" iddiasında bulundu.



SAMANLI'NIN KAYIT YAPTIĞI YERLERDE KİMSE OTURMUYOR!

Büyükçekmece ilçesinde Yengeç Sokak Dış Kapı No:2'de ve devamındaki dairelerde toplam 50 şahsın ikamet kaydının yapıldığı, ikamet kaydı yapılan adreste Yalıkent Sitesi'nin bulunduğu ancak söz konusu sitenin inşaatının yeni başladığı, ikamet ettiği bildirilen 50 şahsın da belirtilen adreste ikamet etmedikleri tespit edildi.



Büyükçekmece ilçesinde Pınartepe Mahallesi Rezzan Sokak A Blok No:6 ve devamındaki dairelerde toplam 129 şahsın ikamet kayıt ve nakil işleminin yapıldığı, söz konusu dairelerin inşaat halinde olduğu ve ikamet edenlerin bulunmadığı, ikamet kaydı bulunan 129 şahsın belirtilen adreste ikamet etmedikleri tespit edildi.



"BİNANIN NEREDE OLDUĞU BİLMİYORUM"

Mehmet Özgür Samanlı'ya; Yengeç Sokak ve Pınartepe Rezzan Sokak'ta yaptığı kayıtlardaki kişilerin adreslerinde oturmadığı hatırlatıldı.

Samanlı; "Bu binadaki şahısların kayıtlarını da hatırlamıyorum. Ben ne belirtilen adresteki binaları ne de içerisinde oturan şahısları tanırım. Ben şahısların beyanlarına istinaden sistemden gerekli kontrolleri yaptım. Beyanlardaki ikametin sistemde açık olduğu gördüğümde beyana göre giriş kaydını yaparım. Binanın nerede olduğu, oturuma yani içerisinde ikamet etmeye elverişli olup olmadığını veya oturan olup olmadığını bilmem. Bilmem de mümkün değildir" iddiasında bulundu.



SAMANLI; SEÇMEN KAYDININ NASIL YAPILDIĞINI TARİF ETTİ

Mehmet Özgür Samanlı, "Adres nakil veya kayıt işlemi için gelen vatandaşlarla ilgili olarak veri girişini yapan memur tarafından veri girişi yapılır ve akabinde adres beyan formu adı altında bilgisayar tarafından forum çıktısı alınır. Beyan formunda görevli memurun ve beyanda bulunan vatandaşın ayrı ayrı imza yerleri bulunur. Her iki taraf da karşılıklı evrakların doğruluğunu gördükten sonra imzaları atarlar. İşlem bu şekilde yapılmaktadır" iddiasında bulundu.



SAMANLI, 7 BİN 200 GİRİŞ YAPMIŞ!

Mehmet Özgür Samanlı'nın avukatı Hakan Akkuş da, müvekkiline addedilen veri girişlerinin veri girişlerinin 2018 yılının 11. ve 12. aylarına ait olduğunu iddia ederek, "Müvekkilimin aradan geçen zaman nedeniyle bu girişleri tek tek hatırlaması mümkün değildir. Toplu halde çok sayıda girişler gelmesi nedeniyle toplamda 7 bin 200 giriş yapmıştır. Bu vesile ile suçlama olarak gösterilen girişlerin tarihlerine bakıldığında seçim takviminden önceki girişler olup, 298 sayılı kanuna muhalefet suçundan söz edilmesi hukuken mümkün değildir" iddiasında bulundu.

