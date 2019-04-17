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  • Son Güncelleme: 17.04.2019 12:36

'li 'in "bavul" provokasyonu elinde patladı

'li , 'nin sonuçlarına itiraz etmesinden rahatsız olarak, itiraz dosyalarını içeren bavullar üzerinden provokasyon yapmaya çalıştı. AK Parti'ye çirkin bir iftira atmaya kalkan Özgür Özel'in ise foyası çabuk ortaya çıktı!

CHP'li Özgür Özel'in bavul provokasyonu elinde patladı
Birçok provokatif olayın başını çeken bu sefer de 'nin lerde yaşanan usulsüzlüklere ilişkin itirazlarından rahatsız oldu. Seçim sonuçlarına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkması girişimlerinden rahatsız olan Özel, Twitter'dan AK Parti'ye karşı çirkin bir iftirada bulunarak itiraz sürecini gölgeleme ve provoke etme peşine düştü.



Fakat AK Parti'nin itiraz dosyalarını içeren bavullara atıfta bulunarak çirkin bir saldırı peşinde olan CHP'li Özgür Özel'in foyası erken ortaya çıktı. "Bavul" provokasyonuyla AK Parti'ye saldıran ve "kumpas" algısı yaratmaya çalışan Özel'in, "kumpasçı" dediği 'cüleri Silivri'de ziyaret ettiği ortaya çıktı.

FETÖ'CÜLERİ UTANMADAN ZİYARET ETTİ
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, FETÖ medyasında cirit attığı süreçte örgüt üyelerinin gözaltına alındıkları emniyet merkezlerinde ziyarete koşuyordu. Özel, 10 Ekim 2015'te 'deki FETÖ/ operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiyi ziyaret etmişti. Özel, "Bugün gelinen noktada o göz altı görüntüleri hepimizin yüreklerini sızlattı" demişti.

Bununla da yetinmeyen Özel, beraberindeki heyet ile birlikte cezaevindeki FETÖ'cüler , , Gültekin Avcı ve eski hakim ile görüşmüştü.

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