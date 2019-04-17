CHP'li Özgür Özel'in bavul provokasyonu elinde patladı

Birçok provokatif olayın başını çeken CHP Özgür Özel bu sefer de AK Parti 'nin seçim lerde yaşanan usulsüzlüklere ilişkin itirazlarından rahatsız oldu. Seçim sonuçlarına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkması girişimlerinden rahatsız olan Özel, Twitter'dan AK Parti'ye karşı çirkin bir iftirada bulunarak itiraz sürecini gölgeleme ve provoke etme peşine düştü.Fakat AK Parti'nin itiraz dosyalarını içeren bavullara atıfta bulunarak çirkin bir saldırı peşinde olan CHP'li Özgür Özel'in foyası erken ortaya çıktı. "Bavul" provokasyonuyla AK Parti'ye saldıran ve "kumpas" algısı yaratmaya çalışan Özel'in, "kumpasçı" dediği FETÖ 'cüleri Silivri'de ziyaret ettiği ortaya çıktı.

FETÖ'CÜLERİ UTANMADAN ZİYARET ETTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, FETÖ medyasında cirit attığı süreçte örgüt üyelerinin gözaltına alındıkları emniyet merkezlerinde ziyarete koşuyordu. Özel, 10 Ekim 2015'te İzmir'deki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiyi ziyaret etmişti. Özel, "Bugün gelinen noktada o göz altı görüntüleri hepimizin yüreklerini sızlattı" demişti.





Bununla da yetinmeyen Özel, beraberindeki heyet ile birlikte cezaevindeki FETÖ'cüler Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, Gültekin Avcı ve eski hakim Süleyman Karaçöl ile görüşmüştü.