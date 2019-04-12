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  • Son Güncelleme: 12.04.2019 10:42

Çiftlik'ın 'u işine de girmiş

iddianamesinde yeni bilgler ortaya çıkmaya devam ediyor. ' lakaplı 'ın yakınındaki isimlerden biri olan Cudi Cumhur ifadesinde, Mehmet Aydın'ın işine girmeye çalıştığını söyledi.

Tosun'u uyuşturucu işine de girmiş

Binlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin olarak hazırlanan iddianamesinde yeni bilgiler ortaya çıktı. Örgütün '' lakaplı yöneticisi 'ın en yakınındaki isimlerden Cudi Cumhur isimli sanığın ifadesine göre Mehmet Aydın işine de girmeye çalıştı.

ÇİN'DEN KİMYASAL GETİRTTİ
Cudi Cumhur'un ifadesinde şu iddialar yer aldı: "Bursa'nın İnegöl ilçesinde Necip Gökçe diye biri vardı. Bu kişi uyuşturucu imal etmek istiyordu. Mehmet Aydın da uyuşturucu kullanıyordu. 'Çok para kazanacağım' düşüncesiyle Necip'e sermaye verdi. 'den uyuşturucu imalinde kullanılan aktivet ve cirius isimli kimyasal maddelerden getirttiler. Amaçları metanfetamin üretmekti. Sonradan imalathane polis tarafından basılınca Gökçe kaçtı."

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