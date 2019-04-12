Seçimin yenilenmesi daha sonra gündeme gelecek. İstanbul'da, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışta sona gelindi. YSK, Büyükşehir sonuçlarını etkileyeceğini de dikkate alarak AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını erteledi. Yarın saat 17.00'ye kadar tekrar sayımlar tamamen bitecek. AK Parti'nin, Büyükçekmece ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talepleri birleştirilecek. Nihai kararı ise YSK verecek.



YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını erteledi! İstanbul'da, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışta sona gelindi

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını erteledi. Tüm ilçelerde sayım yarın saat 17.00'ye kadar bitecek. Seçimin yenilenmesi daha sonra gündeme gelecek.

İstanbul'da, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışta sona gelindi. YSK, Büyükşehir sonuçlarını etkileyeceğini de dikkate alarak AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını erteledi. Yarın saat 17.00'ye kadar tekrar sayımlar tamamen bitecek. AK Parti'nin, Büyükçekmece ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talepleri birleştirilecek. Nihai kararı ise YSK verecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün gündemine aldığı Büyükçekmece'de hayalet seçmen nedeniyle seçimlerin iptaline ilişkin başvuru kararını erteledi. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinin ardından usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 38 ilçedeki oyların tamamının yeniden sayılması ve Büyükçekmece'deki seçimin iptali talebiyle YSK'ya başvuruda bulunmuştu. YSK 31 ilçedeki oyların yeniden sayılması talebini reddederken, 21 ilçedeki 51 sandığın sayılmasını istemişti.

2.5 SAATLİK GÖRÜŞME

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece'deki seçimlerin iptali talebiyle "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle "olağanüstü itiraz" başvurusunu ise dün gündemine aldı. Parti temsilcilerinin de yer aldığı 11 kişilik kurul heyeti yaklaşık 2.5 saat görüştü. Heyet, iptale ilişkin herhangi bir karar vermedi. Buna neden olarak, İstanbul'da oy sayımı işleminin hala devam etmesi gösterildi. Kurul üyelerinin, oy sayımı işleminin tamamlanması gerektiği yönünde görüş birliğine vardığı belirtildi. Böylece Büyükçekmece başvurusunun, önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde seçimin yenilenmesine ilişkin 'olağanüstü itiraz' ile birlikte yeniden ele alınacağı kaydedildi.

ARTIK SÖZ YSK'NINDIR

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçime ilişkin açıklama yaptı: Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır.

​BAŞKAN İFADE VERDİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "sahte seçmen" olayı ile ilgili önceki gün ifade verdi. "Savcıya bilgilendirme yaptım" dedi.

Büyükçekmece'de polisler hayalet seçmenleri belirlemek için listeler elde kapı kapı dolaştı.

İSTANBUL'DA SON OY FARKI EN SON DURUM NEDİR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, yerel seçimlerde İstanbul'da sonuçlarına itiraz sürecine ilişkin 'Oyların tamamının sayımına ilişkin yüzde 6 sayılmışken geldiğimiz noktada fark 29 binlerden 14 binlere indi' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki son dakika gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelinen noktada seçimin sonucunu etkileyecek birçok usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle olağanüstü itiraz hakkını kullanacaklarını belirten Yavuz,

"Bu kapsamda İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz." diye konuştu.

İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili itiraz maratonunda bugünden itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) süreci başlıyor. Partiler, il seçim kurullarının kararlarına karşı YSK'ya başvuru yapabilecek.

YSK, bu itirazları ise 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Nisan'da başlayan itiraz sürecinde ikinci aşama da geride kaldı. İl seçim kurulları için karara bağlama süreci dün sona erdi.

11-12-13 NİSAN'DA KARARA BAĞLAYACAK

Bugünden itibaren ise itirazda YSK süreci başlıyor. İtiraz sürecinin en yoğun yaşandığı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde seçim sonuçlarına ilişkin partiler ve adaylar, il seçim kurullarının kararlarını YSK'ya taşıyabilecek. YSK'ya itirazlar 8-9-10 Nisan tarihlerinde yapılacak. İtirazların alınmasının ardından YSK bu itirazları, 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak.

YSK'nın vermiş olduğu karar nihai karar olacak. İstanbul'da bütün oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuran AK Parti, Ankara'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ilişkin tüm oyların yani 12 bin 180 sandığın yeniden sayılması için de YSK'ya başvuruyor. İlçe seçim kurullarının kararıyla Ankara'da 11 ilçede sadece geçersiz oylar sayılırken, 13 ilçede ise oyların yeniden sayımına ilişkin talep YSK tarafından reddedildi.