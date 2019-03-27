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soruşturmasında 'ın 75 bin yıl hapsi istendi

, tam 1 milyar 139 milyon lirayı cebe indirip yurt dışına kaçtı.

Ttam 75 bin yıl hapsi istendi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını tamamladı. 'Tosuncuk' lakaplı dolandırıcı 'la birlikte 7'si firari 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında dava açtı. 132 bin 222 kişiyi toplam 1 milyar 139 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Aydın hakkında, 75 bin 260 yıl hapis istendi. , Uruguay, ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi de düzenlendi.


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