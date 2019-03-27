Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank soruşturmasını tamamladı. 'Tosuncuk' lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'la birlikte 7'si firari 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında dava açtı. 132 bin 222 kişiyi toplam 1 milyar 139 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Aydın hakkında, 75 bin 260 yıl hapis istendi. Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi de düzenlendi.
- Güncel
- 27.03.2019
- Gazete
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