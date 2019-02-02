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  • 02.02.2019 13:02
  • Son Güncelleme: 02.02.2019 13:11

'ın kurucusu 'ın Arjantin planı

Binlerce kişiyi mağdur eden 'ın elebaşısı "Tosun" lakaplı 'ın planlarını sosyal medya sorumlusu ifadesinde açıkladı. İfadede şok detaylar var...

Çiftlik Bank'ın elebaşı 'Tosun' lakâplı Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden olan ve geçtiğimiz hafta yakalanan 'Sosyal Medya Sorumlusu' Umeyr Karakoç'un ifadelerine ulaşıldı. Karakoç ifadesinde Mehmet Aydın'ın Arjantin ve kurmayı planladığı oyun sistemini anlattı.

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