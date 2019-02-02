Çiftlik Bank'ın elebaşı 'Tosun' lakâplı Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden olan ve geçtiğimiz hafta yakalanan 'Sosyal Medya Sorumlusu' Umeyr Karakoç'un ifadelerine ulaşıldı. Karakoç ifadesinde Mehmet Aydın'ın Arjantin ve kurmayı planladığı oyun sistemini anlattı.

