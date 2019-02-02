Çiftlik Bank'ın elebaşı 'Tosun' lakâplı Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden olan ve geçtiğimiz hafta yakalanan 'Sosyal Medya Sorumlusu' Umeyr Karakoç'un ifadelerine ulaşıldı. Karakoç ifadesinde Mehmet Aydın'ın Arjantin ve kurmayı planladığı oyun sistemini anlattı.
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Arjantin planı
Binlerce kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank'ın elebaşısı "Tosun" lakaplı Mehmet Aydın'ın planlarını sosyal medya sorumlusu Umeyr Karakoç ifadesinde açıkladı. İfadede şok detaylar var...
Çiftlik Bank'ın elebaşı 'Tosun' lakâplı Mehmet Aydın'ın en yakınındaki isimlerden olan ve geçtiğimiz hafta yakalanan 'Sosyal Medya Sorumlusu' Umeyr Karakoç'un ifadelerine ulaşıldı. Karakoç ifadesinde Mehmet Aydın'ın Arjantin ve kurmayı planladığı oyun sistemini anlattı.
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