Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, firari şüpheli Mehmet Aydın'ın internet üzerinden oynanan Çiftlik Bank oyununun ilk halinin yazılımını E.A.'ya yaptırdığı ve oyunun, 31 Temmuz 2016'da internette kullanıma açıldığı belirtildi.

Mehmet Aydın'ın, E.A. ile anlaşmazlığa düşmesiyle ayrıldıkları aktarılan iddianamede, Aydın'ın eylemine devam ettiği ve kişisel banka hesapları üzerinden ödemeleri kabul ettiği ancak banka hesabını kullanmaktaki zorlukları gözetip, kısa süre içinde şirketleşme yoluna gittiği kaydedildi.

İddianamede, Aydın'ın, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketini kurup 2 Eylül 2016'da Bursa Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirdiği, firmanın tek sahibinin de kendisi olduğu anlatılarak, Aydın'ın, başlangıçta tek başına eylemine başlamış iken oyuncu ve yatırılan paraların artması ile organizasyona ihtiyaç duyarak akrabalarının, daha önceden tanıdıkları kişilerin kendisiyle hareket etmesini sağlayıp akabinde de piyasadan konunun uzmanı kişilerle anlaşıp onları da eylemine katılmaya ikna ederek ekonomik çıkar amacı güden suç örgütünü kurup yönetmeye başladığı bilgisi verildi.