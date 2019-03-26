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  • Son Güncelleme: 26.03.2019 10:29

soruşturmasında flaş gelişme! İşte için istenen ceza

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, aralarında firari 'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını tamamladı. 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede 48 şüpheliden 18 kişinin "örgüt yöneticisi", 23 kişinin "örgüt üyesi" ve 7 kişinin de "örgüte yardım" eden konumunda olduğu
belirtildi.

75 BİN 260 YIL HAPİS İSTEMİ
İddianamede, 18 kişi hakkında 1 kez "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Yönetme", 3 bin 762 kez "Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanma Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

İŞTE SUÇLAMALAR
İddianamede diğer şüpheliler hakkında ise hukuki konumlarına göre "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma", "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Yardım Etme" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından cezalandırılmaları istendi. Yine Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari olan şüpheliler , Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un iadesinin istendiği de iddianamede belirtildi.

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